Re.juve Luncurkan 2 Produk Tinggi Vitamin C dan Antioksidan Alami dari Buah Kiwi

SURYA.co.id | SURABAYA - PT Sewu Segar Primatama melalui merek dagang Re.juve meluncurkan varian produk True Cold-Pressed Juice Kiwi Line.

Hal itu setelah melihat banyaknya manfaat dalam buah kiwi yang konsumen belum terlalu banyak ketahui.

"Kami meluncurkan dua varian sekaligus dengan menjadikan buah kiwi hijau sebagai komposisi utamanya. Kiwi hijau diketahui memiliki kandungan antioksidan yang tinggi, kaya akan vitamin C, K, dan E," jelas Richard Anthony, CEO dan Presiden Direktur Re.juve, Senin (4/7/2022).

Melihat begitu banyaknya manfaat buah kiwi hijau dan untuk memberikan pilihan cara menikmati kiwi hijau secara lebih lezat.

"Karena dipadukan dengan sayur organik serta buah segar lainnya, maka dari itu kami luncurkan produk True Cold-Pressed Juice Kiwi Line, yaitu Tropic Joy dan Tropic Green," jelas Richard.

Kandungan vitamin C dalam True Cold-Pressed Juice kiwi dapat memenuhi 85 sampai 100 persen kebutuhan vitamin C per harinya, yang mana sangat bagus untuk menjaga kesehatan kulit, pencernaan, dan juga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh.

Richard pun menambahkan bahwa dalam 1 botol True Cold-Pressed Juice Kiwi Re.juve mengandung sebanyak 5 sampai 7 gram serat yang mampu memenuhi 17 sampai 23 persen kebutuhan serat per harinya.

Proses pembuatannya pun melalui standar food safety yang sangat tinggi dengan teknologi True Cold-Pressed terbaik dan ditambah teknologi High Pressure (HPP) yang semakin membuat produk ini jauh lebih aman untuk dikonsumsi, sekaligus menjaga kualitas, rasa, kesegaran, dan nutrisinya.

“Semua produk ready-to-drink Re.juve termasuk varian True Cold-Pressed Juice Kiwi menerapkan prinsip #CleanLabel yang mengutamakan nilai kejujuran dan transparansi, sehingga berbeda dari produsen jus lainnya. Rincian dari setiap bahan alami yang kami gunakan tertera pada label botol tanpa ada yang disembunyikan sama sekali, serta fakta nutrisi yang diuji berdasarkan hasil tes laboratorium yang sudah disetujui oleh BPOM," beber Richard.