BOCORAN Fitur Baru WhatsApp Web atau WA Web Bisa Sembunyikan Last Seen dari Kontak Tertentu

ilustrasi whatsapp. Simak bocoran fitur terbaru WhatsApp Web atau WA Web, yakni bisa sembunyikan Last Seen dari kontak tertentu.

SURYA.co.id - Berikut bocoran fitur terbaru WhatsApp Web atau WA Web, yakni bisa sembunyikan Last Seen dari kontak tertentu.

Fitur baru WhatsApp ini memungkinkan pengguna untuk menyembunyikan status online atau Last Seen.

Hal itu disampaikan WhatsApp via akun media sosial resminya, salah satunya melalui Twitter dengan handle @WhatsApp.

Menurut WhatsApp, fitur ini diluncurkan guna melindungi privasi pengguna di dunia maya, terutama ketika berkomunikasi via WhatsApp.

"Untuk meningkatkan keamanan pengguna, kami tengah menggelontorkan opsi (fitur) baru di laman pengaturan privasi WhatsApp," tulis WhatsApp.

Sebelumnya, fitur Last Seen sendiri diketahui hanya akan menyembunyikan status online dari seluruh pengguna WhatsApp.

Baca juga: Download WhatsApp GB Versi Terbaru, GB WA Update Juni 2022, Bisa Balas Obrolan Otomatis

Namun setelah fitur terbaru ini meluncur, status online akhirnya bisa disembunyikan dari pengguna WhatsApp yang tersimpan di kontak alias "My contacts", atau pengguna WhatsApp lain secara spesifik alias "My contacts except...".

Fitur menyembunyikan status Last Seen sendiri bisa diatur melalui menu "Settings" > "Account" > "Privacy" dan > "Last seen".

Di sana, pengguna bisa memilih dari siapa saja status online WhatsApp akan disembunyikan, sebagaimana gambar keempat paling kanan di atas.

Sembunyikan Foto Profil WhatsApp