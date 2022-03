KODE KERAS Ciro Alves Pengen Duet Bareng Taisei Marukawa, Bakal Gabung Persebaya?

SURYA.co.id, - Ciro Alves kirim kode keras ingin duet bareng Taisei Marukawa, bakal gabung Persebaya Surabaya?

Striker asing Persikabo 1973, Ciro Alves baru baru ini seakan mengirim kode keras.

Melalui instagram pribadinya @Cirooficial, striker asal Brazil itu mengunggah fotonya bersama salah satu pilar Persebaya yaitu Taisei Marukawa.

Foto tersebut diketahui saat Persebaya melawan Persikabo pada 10 Januari 2022 lalu.

Di laga tersebut, Persebaya Surabaya berhasil menang 3-2 lewat Hattrick Samsul Arif.

Ciro Alves yang Jadi Incaran Persebaya Surabaya. Simak rangkuma fakta tentangnya. (KOMPAS.com/Suci Rahayu)

Sementara Ciro Alves mencetak 1 gol dan mempunyai sederet peluang yang mengancam lini pertahanan Persebaya.

Unggahan Ciro Alves tersebut seakan menjadi kode keras pemain asal Brazil itu ingin berduet dengan Taisei Marukawa di Persebaya.

Ciro sendiri dikabarkan bakal berpisah dengan Persikabo 1973 akhir musim ini.

Pemain berusia 33 tahun itu bahkan sudah pamitan melalui akun instagramnya.

"Thanks to all the Persikabo fans for all this time.. you guys were amazing! There are still 6 games left for the end of this story" tulis Ciro Alves seperti dikutip dari akun instagram resmi @Ciroofficial