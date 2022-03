Perubahan Angelin Sondakh Setelah Bebas Diungkap Mudjie Massaid, Sempat Buat Menangis: Jadi Sedih

SURYA.CO.ID - Kebebasan Angelina Sondakh dari hukuman penjara akibat terjerat kasus Korupsi Wisma Atlet, mendapatkan sambutan meriah dari keluarga.

Mudjie Massaid mengungkapkan sejumlah perubahan positif mantan Putri Indonesia itu.

Ia menyebut sisi spiritual Angelin Sondakh makin meningkat.

Adik Adjie Massaid juga menceritakan momen kebebasan Angelina Sondakh yang membuatnya menangis haru.

Terlebih Angie, sapaan Angelina Sondakh, meluangkan waktu langsung berziarah ke makam Adjie Massaid.

"Kita sebagai keluarga senang, Angie sudah bersama dengan keluarga lagi, senang," kata Mudjie Massaid, Dikutip dari kanal YouTube Seleb OnCam News pada Selasa (9/3/2022).

"Senang banget, karena aku bisa ngobrol face to face buat aku, i am very happy," lanjutnya.

Ditanya soal perubahan Angie setelah bebas, Mudji Massaid blak-blakan sempat berbicara secara pribadi.

"Kalau aku sih pribadi ya kan, tentang hidup, tentang pacar baru aku," tutur Mudjie Massaid.

Selain ibadah yang makin kencang, Mudjie menyebut Angelina tidak berubah. Perilakunya tetap sama.