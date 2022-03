BIODATA Dinan Fajrina Istri Doni Salmanan yang Tulis Surat & Dukung Suami, Baru Menikah 3 Bulan Lalu

SURYA.CO.ID - Berikut ini biodata Dinan Fajrina selebgram Bandung yang juga istri Doni Salmanan, baru menikah tiga bulan lalu.

Seperti diketahui, saat ini Doni Salmanan tengah terseret kontroversi trading binary option.

Selain Doni, ada juga influencer lain seperti Inra Kenz, Vincent Raditya, Erwin Laisuman dan Kenneth William.

Mereka dipanggil lantaran kerap mempromosikan aplikasi trading binary option seperti Binomo, Olymptrade, Quotex dan Octa FX.

Ketika Doni diterpa cobaan berat, istrinya yaitu selebgram Dinan Fajrina tetap setia dan memberi dukungan.

Melalui Instagram pribadinya, Dinan Fajrina menunjukkan dukungannya untuk sang suami.

"Turn your wounds into widdom. N matter how badly someone treats you , never drop down to their level. Remain calm, stay strong, and walk away. God always give strength in my heart and always with me.

(Ubah lukamu menjadi lebar tidak peduli seberapa buruk seseorang memperlakukanmu, jangan pernah turun ke level mereka. Tetap tenang, tetap kuat, dan berjalanlah. Tuhan selalu memberi kekuatan dalam hatiku dan selalu bersamaku)," tulis Doni.

Pada postingan ini, sang istri memberikan pesan cinta yang membakar semangat Doni.

"Love of my life," komentar Dinan Fajrina.