45 Unit Apartemen The Grand Residences Tahap I Disewakan Sebelum Proses Serah Terima Kunci

Unit apartemen dari The Grand Residences Tahap I yang berhasil disewakan meski belum serah terima kunci.

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Setelah pembukaan pusat perbelanjaan The Grand Shopping Centre Tahap I pada bulan Oktober 2021 lalu, The Grand Residences tahap I akhirnya siap untuk diserah terimakan kepada konsumen pada akhir bulan Februari 2022.

The Grand Eastlakes merupakan proyek hunian mixed-use terbesar dan termahal dalam sejarah Crown Group senilai Rp 10 triliun yang terdiri dari The Grand Shopping Centre dan The Grand Residences yang berlokasi tepat di atas pusat perbelanjaan.

"Ini akan menjadi kesuksesan kedua bagi Crown Group, yang sebelumnya berhasil menjadi pionir di Sydney dengan menghadirkan hunian vertikal tepat di atas pusat perbelanjaan, Top Ryde," kata Tyas Sudaryomo, Direktur Penjualan dan Pemasaran Crown Group Indonesia, Rabu (23/2/2022).

Dikembangkan di kedua sisi Evans Avenue di jantung Kawasan Eastlakes, proyek pembaruan perkotaan dengan rencana induk dua tahap terdiri dari 490 unit apartemen mewah kelas dunia yang dirancang oleh praktiktisi arsitektur kelas satu yang diakui, fjmt dengan dua kawasan ritel di kedua sisi proyek.

Tahap Satu, terletak di sisi utara Evans Ave, mencakup 133 unit apartemen The Grand Residences yang diposisikan di atas pusat perbelanjaan The Grand Shopping Centre yang memiliki 15 gerai ritel, dilengkapi dengan ALDI yang menempati area seluas 1.600 meter persegi dan Woolworths Metro.

Tyas mengungkapkan fakta menarik mengenai kawasan Eastlakes dan The Grand Eastlakes.

"Yang mengagetkan kami semua adalah 45 unit dari total 133 unit apartemen di The Grand Residences telah berhasil disewakan bahkan sebelum proses serah terima kunci," ungkap Tyas.

Sebuah kondisi yang sangat jarang terjadi di Sydney. Salah satu faktor yang mendukung hal ini adalah karena lokasinya yang sangat dekat dengan UNSW, salah satu universitas terkemuka di Sydney dan sangat popular di kalangan mahasiswa asal Indonesia.

Ditambah lokasinya hanya terletak sekitar 6 km dari CBD Sydney dan 3 km dari bandara.

“Belum lagi akses yang mudah menuju kawasan pantai yang cukup terkenal di Sydney, Coogee," ujar Tyas.