Sholatuminallah Lirik Arab, Latin dan Terjemahan
Lirik sholatuminallah atau alfa salam, tulisan Arab, latin dan terjemahan. Viral di TikTok dengan tagar Sholawat
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah
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Lirik Sholatuminallah
SURYA.CO.ID - Viral di TikTok lantunan qasidah Sholatuminallah atau Alfa Salam, dengan tagar sholawat.
Liriknya Sholatuminallah Wa Alfa Salam, Alal Musthofa Ahmad Syarifil Maqom.
Simak Sholatuminallah lirik latin dan terjemahan, selengkapnya:
صلاة من الله وألف سلام
Sholâtun minallâh wa alfa salâm
علی المصطفی احمد شريف المقام
‘Alâl Mushthofâ Ahmad syarîfil maqôm
سلام سلام گمسك الختام
Salâmun salâmun kamiskil khitâm
عليکم أحيبا بنا ياکرام
Alaikum uhaibâ banâ Yâ Kirôm
ومن ذکرهم أنسنا فی الظلام
Wa man dzikruhum unsunâ fidh-dholâm
ونور لنا بين هذا الأنام
Wa nûrun lanâ baina Hâdzal anâm
سکنتم فؤادی ورب العباد
Sakuntum fu-âdî wa robbul ‘ibâd
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