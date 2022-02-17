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Sholatuminallah Lirik Arab, Latin dan Terjemahan

Lirik sholatuminallah atau alfa salam, tulisan Arab, latin dan terjemahan. Viral di TikTok dengan tagar Sholawat

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah
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Lirik Sholatuminallah 

SURYA.CO.ID - Viral di TikTok lantunan qasidah Sholatuminallah atau Alfa Salam, dengan tagar sholawat.

Liriknya Sholatuminallah Wa Alfa Salam, Alal Musthofa Ahmad Syarifil Maqom.

Simak Sholatuminallah lirik latin dan terjemahan, selengkapnya:

صلاة من الله وألف سلام
Sholâtun minallâh wa alfa salâm

علی المصطفی احمد شريف المقام
‘Alâl Mushthofâ Ahmad syarîfil maqôm

سلام سلام گمسك الختام
Salâmun salâmun kamiskil khitâm

عليکم أحيبا بنا ياکرام
Alaikum uhaibâ banâ Yâ Kirôm

ومن ذکرهم أنسنا فی الظلام
Wa man dzikruhum unsunâ fidh-dholâm

ونور لنا بين هذا الأنام
Wa nûrun lanâ baina Hâdzal anâm

سکنتم فؤادی ورب العباد
Sakuntum fu-âdî wa robbul ‘ibâd

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sholatuminallah
sholatuminallah lirik arab
sholawat
Alfa Salam
Sholawat Alfa Salam
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