Nurul Musthofa Versi Hadad Alwi, Lirik Arab dan Artinya
Berikut lagu Nurul Musthofa lirik arab, latin dan terjemahan versi Hadad Alwi. Viral di TikTok dengan tagar Sholawat.
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah
Canva
Nurul Musthofa versi Hadad Alwi
SURYA.CO.ID - Berikut lirik Nurul Musthofa oleh Hadad Alwi lengkap tulisan latin dan artinya.
Diketahui, lagu Nurul Musthofa viral di TikTok dengan tagar Sholawat.
Langsung saja simak lirik selengkapnya:
Nurul Musthofa - Hadad Alwi
نُوْرُ الْمُصْطَفَی مَلَأَ اْلأَکْوَانْ
Nurul Mushthofa Mala-al akwan
حَبِيْبِیْ مُحَمَّدْ مُحَمَّدْ مُحَمَّدْ خَيْرَ الْمُرْسَلِيْنْ
Habibi Muhammad 3×
khoiril mursalin
اللهُ الْجَلَالْ أَعْطَاكْ الْجَمَالْ
Allahul-Jalal a'thokal jamal...
يَاشَمْسَ الْگماَلْ يَانُوْرَ الْعَيْنْ
Yaa Syamsal kamal yaa Nurol 'ain
گفَاكَ فَضْلًا بِالْعُلَا الْأَعْلَی
Kafaka fadhlan fil'ulal a'la...
دَانَا فَتَدَلَّی قَابَ قَوْ سَيْنْ
Danaa fatadalla qoba qousain
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