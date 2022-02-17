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Nurul Musthofa Versi Hadad Alwi, Lirik Arab dan Artinya

Berikut lagu Nurul Musthofa lirik arab, latin dan terjemahan versi Hadad Alwi. Viral di TikTok dengan tagar Sholawat.

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah
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Canva
Nurul Musthofa versi Hadad Alwi 

SURYA.CO.ID - Berikut lirik Nurul Musthofa oleh Hadad Alwi lengkap tulisan latin dan artinya.

Diketahui, lagu Nurul Musthofa viral di TikTok dengan tagar Sholawat.

Langsung saja simak lirik selengkapnya:

Nurul Musthofa - Hadad Alwi

نُوْرُ الْمُصْطَفَی مَلَأَ اْلأَکْوَانْ
Nurul Mushthofa Mala-al akwan

حَبِيْبِیْ مُحَمَّدْ مُحَمَّدْ مُحَمَّدْ خَيْرَ الْمُرْسَلِيْنْ
Habibi Muhammad 3×
khoiril mursalin

اللهُ الْجَلَالْ أَعْطَاكْ الْجَمَالْ 
Allahul-Jalal a'thokal jamal...

يَاشَمْسَ الْگماَلْ يَانُوْرَ الْعَيْنْ
Yaa Syamsal kamal yaa Nurol 'ain

گفَاكَ فَضْلًا بِالْعُلَا الْأَعْلَی
Kafaka fadhlan fil'ulal a'la...

دَانَا فَتَدَلَّی قَابَ قَوْ سَيْنْ
Danaa fatadalla qoba qousain

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Nurul Musthofa
Hadad Alwi
nurul musthofa lirik
sholawat
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