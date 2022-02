Doa Tahiyat Akhir dalam Sholat, Tulisan Latin dan Terjemahan

SURYA.CO.ID - Doa tahiyat akhir atau doa tasyahud akhir adalah doa yang dibaca saat duduk terakhir sholat, sebelum salam.

Doa tahiyat akhir dalam sholat dibaca berbahasa Arab, seperti doa-doa lainnya dalam gerakan sholat.

Simak penjelasan duduk tahiyat akhir sekaligus doanya, sebagai berikut:

Posisi duduk tahiyat/tasyahud akhir

Dikutip dari buku 99 Tanya Jawab Sholat, posisi duduk tahiyat akhir menurut Mazhab Hanbali dan Syafi’i, yaitu sunnah duduk Tawarruk.

Duduk Tawarruk seperti Duduk Iftirasy (duduk di atas telapak kaki kiri), akan tetapi dengan mengeluarkan kaki kiri ke arah kanan dan pantat menempel ke lantai.

Hal itu didasarian dari dalil hadits Abu Humaid as-Sa’idi:

“Hingga ketika pada rakaat ia menyelesaikan shalatnya, Rasulullah Saw memundurkan kaki kirinya, Rasulullah Saw duduk di atas sisi kirinya dengan pantat menempel ke lantai, kemudian Rasulullah Saw mengucapkan salam”. (diriwayatkan oleh lima Imam kecuali an-Nasa’i. Dinyatakan shahih oleh at-Tirmidzi.

Doa tahiyat akhir

Berikut ini doa tahiyat akhir tulisan Arab, latin dan terjemahan selengkapnya: