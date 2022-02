Biodata Danar Widianto X-Factor yang Trending Setelah Perdana Nyanyi Lagu Berbahasa Inggris

SURYA.CO.ID - Berikut profil dan biodata Danar Widianto, peserta X-Factor Indonesia yang kembali trending setelah membawakan lagu berbahasa inggris.

Di babak Gala Live Show 4 pada Senin (7/2/2022), untuk pertama kalinya, Danar membawakan lagu berbahasa Inggris.

Pria asal Purwokerto itu berhasil membawakan lagu Elvis Presley berjudul Can't Help Falling in Love.

Dalam cuplikan video yang ditayangkan di layar panggung X Factor, mentor Danar, Bunga Citra Lestari (BCL) menceritakan pengalamannya mengajari Danar mengucapkan kata dalam Bahasa Inggris secara benar.

Tak disangka, perjuangan BCL membuahkan hasil. Danar berhasil membawakan lagu bahasa Inggris dengan baik.

Danar pun mendapat pujian dari para juri, khususnya Anang Hermansyah.

"Danar lagu ini biasanya dinyanyikan dengan orang yang memiliki kemampuan yang ingin dimain-mainkan dengan segala rupa," kata Anang.

Sempat Trending

Sebelumnya, Danar juga sukses bawakan lagu Yang Terdalam milik Ariel NOAH.

Penampilan Danar Widianto di panggung Gala Show perdana X-Factor Indonesia, Senin (17/1/2022), sukses menyita perhatian.