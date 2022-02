Liga Inggris, Hasi Undia Piala FA Babak 16 Besar, Chelsea, Mancity Ketemu Lawan Enteng

SURYA.co.id I Berikut hasil undian putaran lima atau babak 16 besar Piala FA Inggris. Putaran 5 Piala FA akan digelar 28 Februari 2022 mendatang.

Dari hasil drawing, dua jagoan Liga Primer Inggris, Manchester City dan Chelsea bertemu lawan enteng, tim-tim kasta kedua liga Inggris.

Manchester City akan bertemu Peterborough yang merupakan tim Championsip, liga kasta kedua di Liga Inggris. Sementara Chelsea akan bertandang ke kandang Luton yang juga tim kasta kedua Liga Inggris.

Sementara Liverpool akan menjamu Norwich City, tim lumbung gol di Liga Primer Inggris.

Mancity vs Peterborough

Manchester City lolos ke babak 16 besar setelah mengalahkan Fulham dengan skor meyakinkan, 4-1. Selanjutya pasukan Pep Guardiola akan bertandang ke markas Peterborough di babak 16 besar.

Ini sama dengan pertarungan gajah lawan semut. ManCity merupakan raksasa yang sedang berada di puncak Liga Primer, kasta tertinggi Liga Inggris.

Sementara Peterborough United hanya merumput di kasta kedua, yaitu Championsip Inggris Itupun Peterborouhgh sedang terseok-seok di zona degradasi, berada urutan 17.

Peterborough melaju ke putaran lima setelah mengalahkan QPR, Sabtu lalu. Bagi Peterborough, keberhasil menembus putaran lima ini, merupakan pretasi terbaiknya selama ini.

Chelsea vs Luton Town

Chelsea masih bermain angin-anginan. Beruntung pasukan Thomas Thucel masih bisa lolos hingga putaran ke lima. Pada putaran keeempat, Chelsea yang menjadi tuan rumah di buat repot oleh Plymouth Argyle.

Chelsea baru bisa memetik kemenangan 2-1 setelah perpanjangan waktu di Stamford Bridge.

Keuntungan kembali menaungi Chelsea untuk putran lima. Hasil undian mempertemukannya dengan tim kecil lagi, Luton Town yang merupakan tim Champhionsip, kasta kedua dalam Liga Inggris.

Jadwal Pertandingan Piala FA Putaran 5 (16 besar), 28 Februari 2022.

Luton Town vs Chelsea

Crystal Palace vs Stoke City

Peterborough United vs Manchester City

Liverpool vs Norwich

Southampton vs West Ham

Middlesbrough vs Tottenham Hotspur

Nottingham Forest atau Leicester vs Huddersfield Town

Everton vs Bournemouth atau Boreham WoodA