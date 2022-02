SOSOK ASLI Mulan Jameela Berbanding dengan Dugaan Masyarakat, Istri Ahmad Dhani Disebut Kebanggaan

SURYA.CO.ID - Sosok Mulan Jameela yang dikenal publik, rupanya memiliki sifat berbeda di mata sahabatnya. Bahkan jauh seperti yang dibicarakan oleh publik.

Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh pemilik akun Instagram @uchie__ , Senin (31/1/2022) yang merupakan sahabat Mulan Jameela.

Dalam unggahannya tersebut Uchie menyebut bahwa sebenarnya Mulan Jameela memiliki karakteristik yang ramah dan hangat.

"She's so beautiful, warm, and humble person, I just love her," ungkapnya.

Uchie bahkan turut memuji kemampuan Mulan Jameela dalam menyanyi dengan suara khasnya yang pernah disebut bisa menyentuh sampai 8 oktaf.

"Diva terbaik kebanggaan tanah pasundan, si pemilik ciri khas husky voice yg diidam2kan para wanita, sekarang sukses menjadi anggota dewan yang amanah. Masyaalla, barkallah, teteh sayang geulis bageur cuco emmm perfecto," tambahnya lagi.

Bisnis Baru Mulan Jameela

Meski sudah sukses berkarier sebagai seorang musisi dan anggota DPR RI, Mulan Jameela dan Ahmad Dhani diketahui baru saja meresmikan 'pabrik' uang baru mereka.

Menyusul jejak El Rumi yang merabah dunia kuliner, kini Ahmad Dhani dan Mulan Jameela juga terjun ke dunia bisnis dengan mendirikan restoran mewah di sekitar kediaman mereka.

Tak tanggung-tanggung, orangtua Al Ghazali, El Rumi, dan Dul Jaelani tersebut tampaknya serius mendirikan restoran yang menyajikan berbagai menu makanan mulai dari dalam hingga luar negeri.