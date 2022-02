Jadwal Puasa Sunnah Februari 2022 yang Bertepatan Dengan Bulan Rajab

SURYA.CO.ID - Berikut jadwal puasa sunnah Februari 2022, di antaranya Puasa Senin Kamis dan Puasa Ayyamul Bidh Bulan Rajab.

Diketahui bulan Februari tahun ini bertepatan dengan bulan Rajab 1443 H, bulan ke-7 dalam kalender Hijriyah.

Umat Islam dianjurkan memperbanyak puasa sunnah di bulan Rajab, hal ini didasarkan pada hadist berikut:

صُمْ مِنَ الْحُرُمِ

Berpuasalah pada bulan-bulan haram (HR. Abu Dawud no. 2428, HR. Ibnu Majah no. 1741, HR. Ahmad no. 19435).

Puasa sunnah yang bisa dilaksanakan di bulan Rajab di antaranya Puasa Rajab, Puasa Senin Kamis dan Puasa Ayyamul Bidh.

Berikut jadwal puasa sunnah bulan Februari 2022 selengkapnya:

Puasa Senin Kamis

Kamis, 3 Februari 2022/2 Rajab 1443 H

Senin, 7 Februari 2022/6 Rajab 1443 H

Kamis, 10 Februari 2022/9 Rajab 1443 H

Senin, 14 Februari 2022/13 Rajab 1443 H

Kamis, 17 Februari 2022/16 Rajab 1443 H

Senin, 21 Februari 2022/20 Rajab 1443 H

Kamis, 24 Februari 2022/23 Rajab 1443 H

Senin, 28 Februari 2022/26 Rajab 1443 H

Puasa Ayyamul Bidh

Senin, 14 Februari 2022/13 Rajab 1443 H

Selasa, 15 Februari 2022/14 Rajab 1443 H

Rabu, 16 Februari 2022/15 Rajab 1443 H

Niat Puasa Rajab