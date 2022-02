Biodata 2nd Chance X Factor Indonesia yang Dapat 5 Standing Ovation di Babak Gala Show Ketiga

SURYA.CO.ID - Berikut biodata 2nd Chance, peserta grup X-Factor Indonesia 2021 yang dapat standing ovation 5 juri.

Pada Gala Show ketiga, Senin (31/1/2022), 2nd Chance yang terdiri dari tiga kontestan pria dan satu kontestan perempuan ini membawakan lagu Hard to Say Im Sorry milik Chicago.

Penampilan mereka berhasil membuat dua juri, Anang Hermansyah dan Rossa tepuk tangan berdiri alias standing ovation.

Disusul kemudian oleh Judika dan BCL di jelang ujung penampilan.

Setelah 2nd Chance selesai tampil, Ariel NOAH pun memberikan standing ovation.

Hal itu lantas menjadikan 2nd Chance menjadi satu-satunya kontestan yang mendapatkan standing ovation dari kelima juri di babak Gala Show ketiga.

Tak butuh banyak kata-kata, Anang menyebut 2nd Chance sebagai finalis yang sangat mengerikan.

“Ngeri ini,” seru Anang.

Sementara BCL mengagumi teknik harmonisasi 2nd Chance.

“Gila gila banget, harmonisasi luar biasa,” katanya.