Anjuran Puasa Rajab di Bulan Februari 2022, Berapa Hari? Ini Hukum dan Bacaan Niatnya

Surya.co.id, - Berikut anjuran Puasa Rajab, jumlah hari serta hukum dan bacaan niatnya.

Bulan Rajab tahun ini bertepatan pada tanggal 2 Februari 2022.

Pada bulan Rajab, terdapat amalan yang dianjurkan seperti menunaikan ibadah puasa sunnah.

Umat islam dianjurkan untuk memperbanyak puasa sunnah di bulan Rajab.

Hal tersebut berdasarakan dalil berikut ini.

Umat Islam dianjurkan memperbanyak puasa sunnah di bulan Rajab, hal ini didasarkan pada hadist berikut:

صُمْ مِنَ الْحُرُمِ

Berpuasalah pada bulan-bulan haram (HR. Abu Dawud no. 2428, HR. Ibnu Majah no. 1741, HR. Ahmad no. 19435)

Puasa Rajab juga menjadi anjuran yang dapat dilaksanakan pada tanggal 1-10 Rajab.

Puasa Sunnah Tanggal 1-10 Rajab