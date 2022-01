BIODATA 22 Kontestan Masterchef Indonesia 9 yang Lolos ke Galeri, Ada Dekan Asal Malang Jawa Timur

SURYA.CO.ID - Berikut ini biodata 22 kontestan Masterchef Indonesia 9 yang dinyatakan lolos babak bootcamp dan layak masuk Galeri.

Sebanyak 25 peserta berhasil melaju ke babak bootcamp yang tayang di layar kaca pada Sabtu (29/1/2022).

Di babak bootcamp, mereka ditantang untuk memotong daging ikan salmon sesuai instruksi yang diminta oleh juri.

Tahap ini para juri ingin menguji kemampuan dasar menggunakan pisau (basic knife skill).

Di tahap pertama, ada 7 peserta yang berhasil lolos. Mereka adalah Palitho, Indra, Joe, Ocit, Alden, Cheryl dan April.

Peserta yang belum lolos harus melanjutkan tantangan di tahap 2, yakni memotong dan mencabut duri ikan salmon

Sebanyak 6 peserta yang sukses melaju setelah melewati tantangan ini yaitu Okky, Billy, Mei Mei, Devy, Valerie dan Dea.

Sementara peserta lain yang masih belum lolos, kembali menjalani tantangan yakni mengolah daging ikan salmon menjadi hidangan istimewa.

Pada tahapan terakhir ini, Machel, Dara, Noni, Arsyan, Ray dan Shearen berhasil menukar apron abu-abu dengan apron putih bertulis nama mereka masing-masing.

“Congratulations 22 peserta masterchef Indonesia season 9, and competition soon will start," kata Chef Juna.