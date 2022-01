Bocoran Masterchef Indonesia 9 Hari ini: Babak Bootcamp Tantangan Fillet Salmon, Chef Arnold Nyanyi

SURYA.CO.ID - Berikut ini bocoran Masterchef Indonesia 9 yang tayang hari ini (29/1/2022) pukul 17.00 WIB.

Menurut bocoran di akun Instagram @masterchefina, para peserta yang telah lolos audisi akan masuk ke babak bootcamp.

Di babak bootcamp, peserta harus menjalani tantangan yakni fillet ikan salmon.

Peserta diminta memisahkan bagian kulit, tulang dari daging ikan salmon yang telah disediakan.

Tingkat kebersihan daging dan ukuran potongan harus sesuai permintaan ketiga juri, Chef Arnold, Chef Renatta, dan Chef Juna.

"Kalau masih ada sisik di dagingnya, gak usah coba-coba bawa ke sini ya," terang Chef Juna.

"Kamu gak ada kerjaan ya? Maju mundur maju mundur," tanya Chef Arnold ke seorang peserta wanita.

"Saya semangat, Chef," jawab peserta tersebut.

Sayangnya, pernyataan peserta itu justru membuat Chef Juna kesal.

"Semangat is one thing, gak tau diri is another thing," ujar Chef Juna.