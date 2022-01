Moon Chicken dari Brand Hangry Sekarang Hadir di Surabaya

Co-Founder & President Hangry Andreas Resha dan Head of Marketing Communications Hangry Rei Safia saat launching Moon Chicken by Hangry di Surabaya, Selasa (25/1/2022).

Berita Surabaya

SURYA.co.id | SURABAYA - Moon Chicken, brand ayam goreng ala Korea dari Hangry, hadir di Surabaya bersama dengan seluruh brand Hangry.

Moon Chicken juga menghadirkan menu lain, seperti San Gyu by Hangry, Ayam Koplo by Hangry dan Dari Pada by Hangry.

Co-Founder & President Hangry, Andreas Resha, mengatakan perusahaannya saat ini memilih fokus bisnis pada layanan pesan antar.

Dengan menghadirkan tiga outlet sekaligus sebagai dapur memasak, yaitu di Manyar Kertoarjo, Rungkut Mapan dan Mulyosari.

"Pelanggan dapat memesan menu-menu dari outlet terdekat yang ada melalui layanan pesan antar favorit seperti GrabFood, GoFood, ShopeeFood dan Hangry App," jelas Andreas, Selasa (25/1/2022).

Andreas berharap peluncuran outlet di Surabaya ini adalah langkah yang menjadikan bisnisnya makin berkembang dan dapat hadir di kota-kota lain di Indonesia agar lebih dekat dengan pelanggan.

"Moon Chicken by Hangry yang menyajikan ayam goreng ala Korea dengan ragam rasa yang bisa dipilih. Siap memberikan pengalaman yang menyenangkan dan kelezatan yang belum pernah ada sebelumnya," jelas Andreas.

Apalagi masyarakat Indonesia mayoritas sangat menyukai sajian dari ayam.

Ragam rasa yang dimiliki dari gurih, manis hingga pedas dapat menjadikan momen saat menyantapnya sebagai pembuka mata akan kualitas sajian yang baik pada makanan sejenisnya.