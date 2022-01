BIODATA Matt White Pemeran Dalam Danur 3 yang Meninggal Dunia, Jadi Sahabat Cilik Prilly Latuconsina

SURYA.CO.ID - Berikut ini biodata Matt White atau Matthew, pemeran sahabat hantu di film Danur 2 dan 3 yang dikabarkan meninggal dunia.

Matthew merupakan pemeran Hendrick dalam film Danur, yang mana adalah sahabat hantu Prilly Latuconsina.

Kabar kepergian Matthew juga disampaikan Prilly Latuconsina melalui akun Instagram pribadinya.

"Dear Matthew, nak baik, anak pinter, anak manis. Sekarang kamu udah gak sakit lagi ya sayanggg," ujar Prilly Latuconsina dikutip Tribunnews.com, Senin (24/1/2022).

"Pasti kamu udah bahagia di surga! i miss you so much! Cepet banget kamu perginya," lanjut Prilly.

Prilly meminta para followersnya untuk memberikan doa kepada Matthew yang meninggal di usia 11 tahun.

"We Love you Matt! minta Al-fatihah untuk Matt ya teman-teman semuanyaa," ucap Prilly.

Sekedar informasi, dalam film Danur 3, Matthew memerankan karakter Hendrick yang merupakan teman hantu dari karakter Rissa yang diperankan oleh Prilly.

Risa Saraswati Ingat Keramahan Matthew

Risa Saraswati penulis novel Danur berduka atas meninggalnya Matt White alias Matthew.