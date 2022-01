Biodata Victor, Satu-satunya Peserta Masterchef yang Dapat Apron Putih & Dulu Penyelamat Lord Adi

SURYA.CO.ID - Berikut profil dan biodata Victor Agustino, satu-satunya peserta Masterchef Indonesia 9 yang mendapatkan apron putih saat audisi.

Diketahui, sistem audisi Masterchef Indonesia 9 jauh berbeda dari musim sebelumnya.

Di musim ini, terdapat dua apron yang satu di antaranya harus didapatkan peserta saat babak audisi.

Apron putih diberikan kepada peserta yang berhasil mendapat 3 YES dari para juri, sedangkan apron abu-abu untuk peraih 2 YES.

Pada tayangan audisi Masterchef Indonesia 9 pada Sabtu (22/1/2022), kebanyakan peserta hanya mendapatkan 2 YES dan membawa pulang apron putih.

Namun, keberuntungan berpihak pada peserta bernama Victor Agustino. Ia berhasil mendapat 3 YES dari juri setelah menghidangkan kari dan roti jala.

Hidangan Victor dirasa sempurna dari segi tingkat kematangan dan rasa. Hanya saja, pemilihan piring dan penataan hidangan atau platting masih dinilai buruk.

"Oke, Victor. Overall is good. Roti jalanya saya suka. Si curry-nya, tingkat kematangannya bagus. Saya suka kamu pakai paha. Base-nya ada rasa chicken stock-nya (re:kaldu ayam) lebih kuat."

"Namun, berhubung kamu pakai mangkok yang lebih kecil, kuah yang kamu taruh itu harusnya kamu buat lebih pekat dan bumbunya tambah lagi. Ini enak, tapi ini lebih enak kalau dapat kuah, bukan saus. Crispy skin saya suka, krispinya dapat," komentar Chef Renatta.

"Cara kamu platting is no no. Pemilihan piring itu u have a bad taste," kata Chef Juna.