Ridwan Kamil Ngobrol dengan Tukang Batagor Pakai Bahasa Inggris saat di Kampung Inggris Pare Kediri

Berita Kediri

SURYA.coid | KEDIRI - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ajak berinteraksi penjual batagor Bandung di Kampung Inggris Pare dengan berbahasa Inggris.

Diketahui Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat mengunjungi Kampung Inggris Pare di Kediaman Mr Kalend (pendiri Kampung Inggris) pada Jumat (21/1/2022).

Selain untuk melihat ketakjuban atas Kampung Inggris, yang cukup terkenal di Indonesia.

Ridwan Kamil datang ke Kampung Inggris juga ingin menyapa warganya di Jawa Barat yang sedang belajar di Kampung Inggris Pare.

Seusai meninggalkan gedung BEC (Basic English Course) rumah Mr Kalend, Ridwan Kamil mendadak menghampiri penjual batagor Bandung di depan gedung BEC kampung Inggris.

Tanpa ragu, Ridwan Kamil menghampiri penjual batagor Bandung untuk sekedar membeli batagor Bandung dan berdialog.

Tampaknya, Ridwan Kamil seakan ingin membuktikan informasi yang beredar di masyarakat, terkait Kampung Inggris, di mana selain kehebatan terkait kursus bahasa Inggris, Kampung Inggris juga dikenal dengan warga sekitar yang fasih berbahasa Inggris.

Pun termasuk penjual batagor Bandung, di Kampung Inggris.

"What is Your Name,?" kata Ridwan Kamil kepada penjual batagor.