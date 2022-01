Update Transfer MPL Season 9: EVOS Legends Resmi Lepas Ando, Bakal Gabung ke GPX di MDL Season 5

SURYA.co.id, - Berikut Update Transfer MPL Season 9, EVOS Legends resmi melepas salah satu pemainnya yaitu ANDO ke GPX, Kamis (13/1/2022).

Bursa transfer jelang MPL Season 9 semakin panas.

Jawara MPL Season 4 dan MPL Season 7, EVOS Legends melepas salah satu pemain andalannya yaitu ANDO.

ANDO merupakan pemain berposisi midlane dan bersaing untuk mendapatkan tempat di EVOS Legends sejak musim lalu.

Menjadi andalan EVOS ICON di MDL Season 4, ANDO sempat memperkuat EVOS Legends di MPLI beberapa waktu lalu.

Kali ini ANDO secara resmi telah dilepas oleh EVOS Esports.

Informasi tersebut dihimpun dari akun instagram resmi EVOS @Evosesports

"Gak cuma fams yang kaget, minroar juga kaget. Iya, fams nggak salah baca kok. Mau dibaca berapa kalipun ini kenyataannya.

Terima kasih @evos.ando atas kerjasamanya selama ini. Good look for your next journey" tulis akun resmi EVOS.

Belakangan diketahui bahwa Ando bakal membela tim Geng Kapak alias GPX.