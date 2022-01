Thomas Tuchel Temukan Calon Bintang, Jebolan Akademi Chelsea Main Mengkilat di FA CUP

SURYA.co.id, - Thomas Tuchel bak temukan berlian menkilat di laga Chelsea vs Chesterfield di FA CUP, pemain muda jebolan akademi Chelsea jadi man of the match, Minggu (9/1/2022).

Chelsea berhasil melaju ke putaran keempat FA CUP usai menunudkkan tim non-league Chesterfield dengan skor 5-1 di Stamford Bridge dini hari tadi.

Selain kemenangan, The Blues seakan mendapatkan anugerah besar di laga tersebut.

11 pemain pertama Chelsea yang diisi pemain senior dan akademi tampil gemilang.

Termasuk pemain berusia 17 tahun yaitu Lewis Hall.

Lewis Hall mencatatkan debutnya bersama tim senior dengan gemilang.

Manajer Chelsea Thomas Tuchel (Instagram: Chelsea)

Pemain yang diplot sebagai Left Center Back itu berhasil memberikan assist pada gol yang dicetak oleh Romelu Lukaku.

Tak hanya sampai situ, Hall juga hampir mencetak gol saat tendangan kerasnya dari luar kotak penalti ditepis oleh kiper lawan.

Namun dari tepisan itu, gol sundulan Andreas Christensen pun terjadi.

Lewis Hall tak cuma dilihat dari kontribusi golnya.