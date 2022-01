Polinema Buka Prodi D4 UPW, Bisa Dipilih di SNMPTN, SBMPTN, Mandiri

SURYA.co.id |MALANG - Politeknik Negeri Malang (Polinema) membuka prodi baru, yaitu D4 Usaha Perjalanan Wisata (UPW). Hadirnya prodi ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 206/D/OT/2021 tanggal 1 Desember 2021. Prodi ini bisa jadi pilihan calon mahasiswa baru di SNMPTN, UTBK SBMPTN dan jalur mandiri pada tahun akademik 2022/2023.

"Semoga dengan dibukanya prodi ini dapat menciptakan enterpreneur baru bidang pariwisata di masa datang. Seiring dengan harapan segera berakhirnya pandemi, maka sektor pariwisata dapat diramaikan lagi. Sehingga ini adalah saat yang tepat prodi UPW ini dibuka,” ungkap Pembantu Direktur I Polinema, Dr Kurnia Ekasari SE MM Ak CA, Kamis (6/1/2022).

Dijelaskan, pendirian prodi ini sebagai langkah penting dalam menciptakan tenaga ahli yang handal di bidang usaha perjalanan wisata. Malang Raya merupakan salah satu destinasi yang diminati oleh wisatawan karena memiliki keunikan geografi, letak yang strategis, dan keindahan pemandangan alam. Selain itu, Malang Raya juga sangat terkenal dengan berbagai destinasi wisata yang didukung oleh infrastruktur yang baik.

Hal tersebut membuat usaha di bidang perjalanan wisata menjadi bisnis yang cukup potensial. "Prodi UPW di Polinema berbeda dengan Program Studi Pariwisata yang ada perguruan tinggi lain karena lebih berfokus pada sektor industri komersial, seperti event organizer (pemaketan tour),” ujar Kurnia.

Sedang Staf Ahli Pembantu Direktur IV Drs Ir Abdullah Helmy MPd PhD menambahkam, ide membuka Prodi UPW sudah lama. Untuk itu, Polinema akan menggandeng Kemenparekraf dan UMKM dalam penyelenggaraan Prodi UPW. "Serta akan mengundang Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk memberikan dukungan kepada Prodi UPW yang nantinya akan berkiprah di tingkat regional, nasional, dan internasional,” kata Helmy.

Dari tiga jalur seleksi masuk Polinema, rencananya akan membuka dua kelas. Kurikulumnya meliputi 40 persen teori dan 60 persen praktik. Mata kuliah yang diajarkan disesuaikan dengan kebutuhan dan berfokus pada perencanaan perjalanan, pemasaran produk wisata, tourism handling, serta pengelolaan business travel for event dan MICE.

Lulusan dari prodi ini memiliki peluang kerja diantaranya yaitu Travel Agent Manager, Tour Manager, Cargo Manager, MICE Manager, Event Manager, Ticketing and Reservation Manager, Tour Leader Supervisor, Travel Agent Consultant, dan Entrepreneur in the Tourism and Travel Business.