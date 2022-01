Jadwal Liga Italia, 6-7 Januari, Bologna vs Inter dan AC Milan vs AS Roma, Link Live Streaming

SURYA.co.id I ROMA - Liga Italia Serie A 2021/2022 kembali bergulir mulai pekan ini, Kamis (6/1/2022) waktu setempat atau Waktu Indonesia Kamis (6/1/2022) hingga Jumat (7/1/2022) dini hari.

Semua pertandingan Liga Italia Serie A disiarkan langsung beIN Sport dan bisa disaksikan melalui Live Streming Vidio.com.

Jadwal Liga Italia Serie A dan Link Live streaming vidio.com tersedia di akhir artikel.

Sorotan Pertandingan

Pertandingan paling menjadi sorotan di mmatchday 20 ini adalah Bologna vs Inter Milan dan AC Milan vs AS Roma.

Sorotan ini tertuju pada dua laga ini, lantaran Inter Milan yang sedang bertandang di markas Bologna merupakan pemuncak klasemen saat ini.

Sedangkan AC Milan yang akan menjamu AS Roma, adalah runner-up klasemen sementara yang sedang berusaha mengejar dan merebut puncak klasemen sementara Liga Italia.

Dua tim itu dalam rivalitas panas. Keduanya selalu berebut menjadi raja di Kota Milan, sekaligus berebut mahkota jawara Liga Serie A, kasta kompetisi sepak bola di negeri Pizza itu.

Rivalitas panas AC Milann vs Inter Milan di LIga Italia Serie. Jadwal Liga Italia Matchday 20, Bologna vs Inter Milan dan AC Milan vs AS Roma, Kamis - Jumat dini hari, 6 - 7 Januari (FOTO tribunnews.com/AFP)

BOLOGNA vs INTER MILAN

Inter Milan saat ini berada di puncak klasemen dengan poin 46, hanya terpaut empat poin dari kejaran AC Milan yang mengantomngi poin 42.