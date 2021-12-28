Lirik Sholawat
Lirik Sholawat Allahul Kafi Lengkap Tulisan Arab, Latin dan Terjemahan
Berikut Lirik Sholawat Allahu Kafi yang viral di media sosial, lengkap tulisan arab latin dan terjemahan bahasa Indonesia.
Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Iksan Fauzi
SURYA.co.id, - Berikut Lirik Sholawat Allahu Kafi yang viral di media sosial, lengkap tulisan arab latin dan terjemahan bahasa Indonesia.
Allahul Kafi merupakan sholawat populer baru-baru ini di media sosial.
Lirik Sholawat ini diawal dengan 'Allahul kaafii rabbunal kaafi'
Berikut selengkapnya.
Lirik Sholawat Allahu Kafi
اَللهُ الْكَافِى رَبُنَا الْكَافِى
Allahul kaafii rabbunal kaafi
قَصَدْنَا الْكَافِى وَجَدْنَا الْكَافِى
Qashadnal kaafi wajadnal kaafi
لِكُلِ كَافٍ كَفَانَا الْكَافِى
Likullin kaafi kafaa nal kaafi
وَنِعْمَ الْكَافِى اَلحَمْدُ لِلهِ
Wa ni’mal kaafi Alhamdulillah
اَللهُ الْكَافِى رَبُنَا الْكَافِى
Allahul kaafii rabbunal kaafi
قَصَدْنَا الْكَافِى وَجَدْنَا الْكَافِى
Qashadnal kaafi wajadnal kaafi
لِكُلِ كَافٍ كَفَانَا الْكَافِى
Likullin kaafi kafaa nal kaafi
وَنِعْمَ الْكَافِى اَلحَمْدُ لِلهِ
Wa ni’mal kaafi Alhamdulillah
اَللهُ الْكَافِى رَبُنَا الْكَافِى
Allahul kaafii rabbunal kaafi
قَصَدْنَا الْكَافِى وَجَدْنَا الْكَافِى
Qashadnal kaafi wajadnal kaafi
لِكُلِ كَافٍ كَفَانَا الْكَافِى
Likullin kaafi kafaa nal kaafi
وَنِعْمَ الْكَافِى اَلحَمْدُ لِلهِ
Wa ni’mal kaafi Alhamdulillah
Muda mudi di ini zaman
Bukan tak pandai pengetahuan
Ilmu dan azab ditinggalkan
Sehingga diri bagaikan hewan
اَللهُ الْكَافِى رَبُنَا الْكَافِى
Allahul kaafii rabbunal kaafi
قَصَدْنَا الْكَافِى وَجَدْنَا الْكَافِى
Qashadnal kaafi wajadnal kaafi
لِكُلِ كَافٍ كَفَانَا الْكَافِى
Likullin kaafi kafaa nal kaafi
وَنِعْمَ الْكَافِى اَلحَمْدُ لِلهِ
Wa ni’mal kaafi Alhamdulillah
Hari ke hari yang dipikirkan
Kisah cinta dan kasih sayang
Lupa mati tinggalkan sembahyang
Sesal diri tak kepalang
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