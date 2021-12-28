Breaking News:

Lirik Sholawat

Lirik Sholawat Allahul Kafi Lengkap Tulisan Arab, Latin dan Terjemahan

Berikut Lirik Sholawat Allahu Kafi yang viral di media sosial, lengkap tulisan arab latin dan terjemahan bahasa Indonesia.

Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Iksan Fauzi
zoom-inlihat foto Lirik Sholawat Allahul Kafi Lengkap Tulisan Arab, Latin dan Terjemahan
SURYA.CO.ID
Lirik Sholawat Allahul Kafi 

SURYA.co.id, - Berikut Lirik Sholawat Allahu Kafi yang viral di media sosial, lengkap tulisan arab latin dan terjemahan bahasa Indonesia.

Allahul Kafi merupakan sholawat populer baru-baru ini di media sosial.

Lirik Sholawat ini diawal dengan 'Allahul kaafii rabbunal kaafi'

Berikut selengkapnya.

Lirik Sholawat Allahu Kafi

اَللهُ الْكَافِى رَبُنَا الْكَافِى
Allahul kaafii rabbunal kaafi
قَصَدْنَا الْكَافِى وَجَدْنَا الْكَافِى
Qashadnal kaafi wajadnal kaafi
لِكُلِ كَافٍ كَفَانَا الْكَافِى
Likullin kaafi kafaa nal kaafi
وَنِعْمَ الْكَافِى اَلحَمْدُ لِلهِ
Wa ni’mal kaafi Alhamdulillah

اَللهُ الْكَافِى رَبُنَا الْكَافِى
Allahul kaafii rabbunal kaafi
قَصَدْنَا الْكَافِى وَجَدْنَا الْكَافِى
Qashadnal kaafi wajadnal kaafi
لِكُلِ كَافٍ كَفَانَا الْكَافِى
Likullin kaafi kafaa nal kaafi
وَنِعْمَ الْكَافِى اَلحَمْدُ لِلهِ
Wa ni’mal kaafi Alhamdulillah

اَللهُ الْكَافِى رَبُنَا الْكَافِى
Allahul kaafii rabbunal kaafi
قَصَدْنَا الْكَافِى وَجَدْنَا الْكَافِى
Qashadnal kaafi wajadnal kaafi
لِكُلِ كَافٍ كَفَانَا الْكَافِى
Likullin kaafi kafaa nal kaafi
وَنِعْمَ الْكَافِى اَلحَمْدُ لِلهِ
Wa ni’mal kaafi Alhamdulillah

Muda mudi di ini zaman
Bukan tak pandai pengetahuan
Ilmu dan azab ditinggalkan
Sehingga diri bagaikan hewan

اَللهُ الْكَافِى رَبُنَا الْكَافِى
Allahul kaafii rabbunal kaafi
قَصَدْنَا الْكَافِى وَجَدْنَا الْكَافِى
Qashadnal kaafi wajadnal kaafi
لِكُلِ كَافٍ كَفَانَا الْكَافِى
Likullin kaafi kafaa nal kaafi
وَنِعْمَ الْكَافِى اَلحَمْدُ لِلهِ
Wa ni’mal kaafi Alhamdulillah

Hari ke hari yang dipikirkan
Kisah cinta dan kasih sayang
Lupa mati tinggalkan sembahyang
Sesal diri tak kepalang

Halaman selanjutnya
Halaman
123
Tags
Lirik Sholawat
Allahul Kafi
Allahul Kafi Lirik
Arti Allahul Kafi
Lirik Sholawat Allahul Kafi
SURYA.co.id
surabaya.tribunnews.com
Berita Terkait :#Lirik Sholawat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

Tribun JualBeli
Pasang Iklan
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan