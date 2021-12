Liga Inggris, Jadwal Carabao Cup, Perempat Final, Arsenal vs Sunderland, Malam Ini 02.45 WIB

SURYA.co.id I Pertandigan perempat final Carabao Cup Inggris akan dimulai malam dini hari ini, Rabu (22/12/2021). Mempertemukan Arsenal vs Sunderland pukul 02.45 WIB.

Sedang tiga pertandingan perempa final lainnya digelar Kamis (23/12/2021) dalam waktu bersamaan Pukul 02.45.

Brenford vs Chelsea

Liverpool vs Leicester City

Tottenham Hotspur vs West Ham United

Semua pertandingan perempat final Carabao Cup bisa disaksikan di TV Online, MOLA TV. Link live streaming MOLA TV bisa diklik di bagian akhir artikel.

Pemain Arsenal merayakan kemenanga. Jadwal Piala Carabao Cup Arsenal vs Sunderland malam dini hari ini, Rabu (22/12/2021) Pukul 02.45 di MOLA TV. Link Lives streming Arsenal vs Sunderland ada di bagian akhir artikel di bawah (AFP)

Arsenal vs Sunderland

Dua tim beda kasta ini berjumpa lagi setelah sekitar empat tahun tidak pernah bertemu.

Pertemua terakhir kedua tim terjadi tahun 2017 dalam Liga Primer Inggris musim 2016/2017. Dalam pertemuan terakhirnya, Arsenal menang 2-0.

Setelah itu, kedua tim tidak pernah lagi bertemu lagi lantaran Sunderland terdegradasi dari Premier League dan harus turun kasta ke League 1.

Laga pertama di Piala Carabao ini pun menjadi laga beda kasta. Arsenal menghuni Premier League yang merupakan kasta tertinggi Liga Inggris, sedang Sunderland berada di League 1, yang merupakan kasta kedua Inggris.

Sunderland saat masih berlaga di Liga Premier Inggris. Kini Sunderland bermain di League 1, kasta kedua Liga Inggris. (AFP/IAN MACNICOL)

Prediksi

Di atas kertas, sepanjang tidak terpeleset, Arsenal akan mampu mengatasi tamunya ini.