Ingat Yeslin Wang Mantan Istri Delon? Kabarnya Kini Gandeng Pria Lain dan Singgung Pernikahan Mantan

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Adrianus Adhi

SURYA.co.id - Ingat dengan Yeslin Wang mantan istri Delon Thamrin?

Kabar terbarunya kini sudah menggandeng pria lain dan singgung soal pernikahan sang mantan suami.

Seperti diketahui, Yeslin Wang dan Delon Thamrin resmi bercerai di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pada Januari 2019 lalu.

Pemicu keretakan rumah tangga Yeslin Wang dan Delon Thamrin salah satunya adalah sering meninggalkan rumah.

Selain itu, Delon juga kerap bermain judi hingga miliyaran rupiah.

Setelah resmi bercerai, Yeslin Wang sudah jarang muncul di layar kaca.

Namun, kabarnya, sejak pisah dengan Delon Idol, Yeslin nampak lebih bahagia dengan kehidupannya saat ini.

Dia terlihat menggandeng kekasih baru pengganti Delon.

"Susah ya cool cool in real life . this one makes me smile a lot! hellppp" tulisnya dalam instagram pribadinya baru-baru ini.