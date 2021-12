Apa Kabar Yeslin Wang? Mantan Istri Delon yang Sempat Sakit Hipertiroid, Kini Bagikan Kabar Bahagia

SURYA.CO.ID - Apa kabar Yeslin Wang? Ia merupakan mantan istri Delon Thamrin yang sempat mengalami penyakit hipertiroid.

Melansir dari Instagram pribadinya, Yeslin Wang baru membagikan kabar bahagia.

Pasalnya, ia baru merayakan satu bulan kebersamaan kekasihnya.

"happy one monthh as a couple sayangg. thank youuuuuuu for the flowers and this amazing one month..

.

we were friends first for SHo long ( 9years?!). who would have thought , as we grew and heal and found ourselves and love ourselves first .. we found each other @mrjoongi," tulis Yeslin Wang di instagramnya.

Kekasih Yeslin Wang (INSTAGRAM)

Siapa kekasih Yeslin Wang?

Kekasih Yeslin Wang bernama Joongi. Pria tersebut merupakan pemilik akun Instagram @mrjoongi.

Keduanya pun tampak begitu mesra dan saling mencintai.

Rona bahagia pun tampak terpancar dari setiap foto kebersamaan mereka.

Menilik dari Instagram pribadinya, Joongi tampaknya memang merupakan keturunan Korea.

Pantas saja wajahnya pun tampan dan keren bak oppa Korea.