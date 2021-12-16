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Lirik Sholawat Shallallahu Ala Muhammad dalam Bahasa Arab, Senandung Pujian Pada Muhammad SAW

Berikut ini lirik sholawat Shallallahu Ala Muhammad dalam bahasa latin agar lebih mudah dilantunkan.

Penulis: Akira Tandika Paramitaningtyas | Editor: Iksan Fauzi
zoom-inlihat foto Lirik Sholawat Shallallahu Ala Muhammad dalam Bahasa Arab, Senandung Pujian Pada Muhammad SAW
SURYA.CO.ID
Ilustrasi - Sholawat Allahumma Sholli Wa Sallim 'Ala 

SURYA.CO.ID - Berikut ini lirik sholawat Shallallahu Ala Muhammad dalam bahasa latin agar lebih mudah dilantunkan.

Sholawat Shallallahu Ala Muhammad merupakan senandung pujian kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW.

Berikut selengkapnya.

صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّد
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّد
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Sholallah ala muhammad
Shollallah alaihi wasallam
Shollallah ala muhammad
Waala alaihi wasallam

أَشْرَقَ الْبَـــدْرُ عَلَيْـــنَا
ِفَـــاخْــتَــفَتْ بَدْرُالتَّمَام
مِـــثْــلَ حُسْنِكْ مَا رَأَيْـــنَكَ
  فيليرو قيني وسيامي

Asyraqal albadru alayna
Wakhtafat badrut tamami
Mitslahus nikma roayna
Fil'iro qoyni wasyami

صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّد
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّد
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Sholallah ala muhammad
Shollallah alaihi wasallam
Shollallah ala muhammad
Waala alaihi wasallam

رَبِّ فَاجْعَلْ مُجْتـَمَعْـنَا
  غَايـَتـُهْ حـُـسْنُ الْخِـتَامِ
وَاعْطِنَا مَا قــَـدْ سَأَلــْنَا 
مِنْ عَـطَايَاكَ الْجِسَامِ

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Lirik Sholawat
Lirik Sholawat Shallallahu Ala Muhammad
pujian untuk Muhammad SAW
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