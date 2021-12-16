Lirik Sholawat Shallallahu Ala Muhammad dalam Bahasa Arab, Senandung Pujian Pada Muhammad SAW
Berikut ini lirik sholawat Shallallahu Ala Muhammad dalam bahasa latin agar lebih mudah dilantunkan.
Penulis: Akira Tandika Paramitaningtyas | Editor: Iksan Fauzi
SURYA.CO.ID - Berikut ini lirik sholawat Shallallahu Ala Muhammad dalam bahasa latin agar lebih mudah dilantunkan.
Sholawat Shallallahu Ala Muhammad merupakan senandung pujian kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW.
Berikut selengkapnya.
صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّد
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّد
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
Sholallah ala muhammad
Shollallah alaihi wasallam
Shollallah ala muhammad
Waala alaihi wasallam
أَشْرَقَ الْبَـــدْرُ عَلَيْـــنَا
ِفَـــاخْــتَــفَتْ بَدْرُالتَّمَام
مِـــثْــلَ حُسْنِكْ مَا رَأَيْـــنَكَ
فيليرو قيني وسيامي
Asyraqal albadru alayna
Wakhtafat badrut tamami
Mitslahus nikma roayna
Fil'iro qoyni wasyami
صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّد
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّد
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
Sholallah ala muhammad
Shollallah alaihi wasallam
Shollallah ala muhammad
Waala alaihi wasallam
رَبِّ فَاجْعَلْ مُجْتـَمَعْـنَا
غَايـَتـُهْ حـُـسْنُ الْخِـتَامِ
وَاعْطِنَا مَا قــَـدْ سَأَلــْنَا
مِنْ عَـطَايَاكَ الْجِسَامِ
Lirik Sholawat
Lirik Sholawat Shallallahu Ala Muhammad
pujian untuk Muhammad SAW
surabaya.tribunnews.com
SURYA.co.id
|Arzeti Bilbina Ceritakan Pengalaman Keteteran Urus Bayi karena Tak Gunakan Perencanaan
|Jadwal Liga Inggris Malam Ini, Chelsea vs Everton, Liverpool vs Newcastle, Live Streaming 02.45 WIB
|Surabaya Salurkan BLT 2,1 Miliar Bagi Buruh Pabrik Rokok dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau
|Dua Bodi Part Manusia Ditemukan Saat Masa Operasi SAR Korban Semeru Selesai
|Siapa Artis yang Kenalkan Nia Ramadhani Pada Narkotika? Istri Ardi Bakrie Ungkit Kepergian Sang Ayah