Jadwal M3 World Championship Hari Ini: Laga Panas EVOS SG vs BTK dan Posisi Terbaru RRQ Hoshi

Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Adrianus Adhi

SURYA.co.id, - Berikut Jadwal M3 World Championship hari ini, BTK vs EVOS SG, Todak lawan NAVI, simak posisi terbaru RRQ Hoshi, Kamis (16/12/2021).

M3 World Championship atau Piala Dunia Mobile Legends memasuki hari keenam playoff.

Hari ini, akan ada dua pertandingan menegangkan yang akan terselenggara.

Pertandingan pertama adalah TODAK vs NAVI yang ada di lower bracket.

Todak bakal menantang jawara Rusia yang secara mengejutkan mampu lolos sejauh ini.

Sedangkan Todak bakal berambisi untuk bisa kembali ke jalur jawara.

Bracket M3 World Championship Updated 15 Desember 2021: RRQ Hoshi turun ke lower bracket (Youtube: Mobile Legends)

Runner up MPL Malaysia itu kini mengubah formasinya usai menelan kekalahan dari RRQ Hoshi di upper bracket.

Pada pertandingan melawan See You Soon sebelumnya, Todak sudah memainkan formasi baru dengan CIKU yang mengisi posisi jungler.

Fleksibilitas permainan milik Todak inilah yang menjadi senjata utama mereka di M3 World Championship kali ini.