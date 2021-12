Hasil M3 World Championship: Onic Esports Disingkirkan Blacklist, NAVI & Todak Lanjut Lower Bracket

Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.co.id, - Berikut Hasil M3 World Championship dan Bracket terbaru usai Onic Esports disingkirkan Blacklist International, Selasa (14/12/2021).

Babak playoff M3 World Championship hari keempat mempertandingkan babak lower bracket.

Sebanyak empat tim harus tersisih usai menelan kekalahan hari ini.

Empat tim tersebut adalah Onic esports (Indonesia), Bedel (Turki), RSG SG (Singapura), dan See You Soon (Kamboja)

Sementara empat tim lainnya melaju ke babak selanjutnya adalah Blacklist International (Filipina), KEYD Stars (Brazil), NAVI (CIS) dan Todak (Malaysia).

Kekecewaan tentu meliputi gugurnya Onic esports.

Onic esports gugur di M3 World Championship (Instagram: Onic esports)

Jawara MPL ID Season 8 dan MPL Invitational itu harus gugur usai dikalahkan oleh tim kuat asal Filipina yaitu Blacklist International.

Drian cs sejatinya mampu memberikan perlawanan sengit pada Blacklist.

Namun mereka harus menyerah usai kekalahan di permainan ketiga, sekaligus mengakhiri pertandingan dengan skor 2-1.