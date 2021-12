Selamat! Prilly Latuconsina Jadi Lulusan Terbaik di Kampus Bergengsi, Dapat Hadiah Tak Main-main

SURYA.CO.ID - Aktris Prilly Latuconsina dinyatakan sebagai lulusan terbaik kategori kelas jarak jauh di London School of Public Relations (LSPR) Jakarta.

Hal itu diketahui dari unggahan Prilly di akun Instagram pribadinya.

Dalam unggahan tersebut, Prilly mengunggah detik-detik namanya diumumkan sebagai best of the best graduate dari program pendidikan jarak jauh.

"Terpilihlah satu nama yang akan meraih gelar best of the best graduate dari program pendidikan jarak jauh, jenjang sarjana ilmu komunikasi adalah, Prilly Mahatei Latuconsina," kata dua master of cerenomy (MC) acara wisuda yang diadakan luring itu.

Sementara itu, Prilly mengaku tak percaya atas apa yang ia peroleh saat ini.

"Tidak dapat dipercaya bahwa malam-malam tanpa tidur itu akhirnya membawakan saya mendapatkan penghargaan Best of the Best," tulisnya.

Pemeran tokoh Inggit dalam webseries My Lecturer My Husband itu mengatakan, tak mudah menjalankan kuliah di tengah padatnya jadwal syuting.

"Seperti roller coaster, tantangan demi tantangan, banyak malam tanpa tidur, hari-hari yang sibuk, darah dan air mata, dan saat-saat ketika saya merasa ingin menyerah," tulisnya.

Tapi tidak ada kata menyerah bagi Prilly. Ia selalu mengingatkan pada diri sendiri apa tujuan dan keyakinannya.

"Dan yeah, saya di sini!!" katanya.