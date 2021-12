Biodata Prilly Latuconsina yang Jadi Wisudawati Peraih Best of The Best Graduate: Kariernya Melejit

Prilly Latuconsina Jadi Wisudawati Peraih Best of The Best Graduate. Simak profil dan biodatanya.

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah

SURYA.co.id - Inilah profil dan biodata Prilly Latuconsina yang baru saja menjadi wisudawati peraih penghargaan Best of The Best Graduate.

Sosok Prilly Latuconsina memang sudah tak asing lagi di dunia entertainment, kariernya sebagai artis sedang melejit.

Baru-baru ini, Prilly mengabarkan bahwa dirinya berhasil meraih penghargaan sebagai Best of The Best Graduate.

"Prilly Mahatei Latuconsina S.Ikom Best of the Best Graduate of LSPR Communication & Business institute class of 2021

i'm beyond grateful " tulis Prilly dalam instagram pribadinya.

Diketahui, Prilly Latuconsina mengambil jurusan Ilmu Komunikasi di London School of Public Relation.

Prilly berhasil meraih gelar sarjananya di tengah kesibukannya sebagai artis.

Melansir dari Wikipedia, Prilly Latuconsina lahir pada 15 Oktober 1996.

Ia adalah aktris, presenter, model, aktivis, penulis, produser, pengusaha, penyanyi berkebangsaan Indonesia keturunan Ambon dan Sunda.