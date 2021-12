Beredar Bocoran Jadwal Perdana Masterchef Indonesia 9 dan Sosok Kontestan Audisi Online

SURYA.CO.ID - Penggemar Masterchef Indonesia tengah dihebohkan dengan kabar mengenai jadwal tayang Masterchef Indonesia 9.

Berdasarkan bocoran yang beredar di Instagram, Masterchef Indonesia 9 akan tayang perdana pada Sabtu (11/12/2021).

Kendati begitu, hingga saat ini kebenaran terkait jadwal penayangan Masterchef Indonesia 9 belum dikonfirmasi oleh pihak penyelenggara.

Di sisi lain, ada pula seorang wanita yang kabarnya merupakan kontestan audisi online Masterchef Indonesia 9.

Ia adalah Angie Wiranata.

Melansir dari akun Instagram pribadinya, ia mengunggah hasil masakan yang diberi nama beef bourguignon & beet-cauliflower mash.

Di unggahan itu pula, Angie menuliskan bahwa hidangan itu digunakan untuk audisi Masterchef Indonesia 9.

"Rich. Bold. Fresh.

Beef Bourguignon with Mediterranean-style Beet-Cauliflower Mash!

Click on the link on my bio for the cooking video (MasterChef Indonesia Season 9 Audition Tape). Recipe on the description," tulis Angie.