Jelang Natal dan Tahun Baru, Harga Daging Ayam di Kota Blitar Merangkak Naik

SURYA.CO.ID, BLITAR - Harga daging ayam di Pasar Legi, Kota Blitar, mulai naik menjelang Natal dan Tahun Baru, Rabu (1/12/2021).

Sekarang, harga daging ayam mencapai Rp 33.000 per kilogram.

Sehari sebelumnya, harga daging ayam masih Rp 32.000 per kilogram.

"Hari ini, harga daging ayam naik Rp 1.000 per kilogram. Sekarang harganya Rp 33.000 per kilogram, sedang sehari sebelumnya masih Rp 32.000 per kilogram," kata Lutfi Ayu Nurlaela, pedagang daging ayam di Pasar Legi Kota Blitar.

Ayu mengatakan tiap menjelang Natal dan Tahun Baru, harga daging ayam mengalami kenaikan.

Sebab, menurutnya, permintaan daging ayam di masyarakat juga naik menjelang Natal dan Tahun Baru.

"Harganya diperkirakan masih bisa naik lagi sampai Rp 35.000 per kilogram saat mendekati Natal dan Tahun Baru," ujarnya.

Dikatakannya, untuk penjualan daging ayam mulai mengalami peningkatan.

Biasanya, Ayu menjual 50 ekor daging ayam per hari.

Baca juga: 4 Tokoh Muda NU Bakal Kandidat dalam Bursa Konfercab GP Ansor Kabupaten Mojokerto

Kini, dia bisa menjual 60 ekor sampai 70 ekor daging ayam per hari. "Penjualannya juga mulai naik," katanya.