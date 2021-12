Four Points by Sheraton Surabaya Pakuwon Indah Hadirkan Kamar Tematik Untuk Anak dan Keluarga

Suasana kamar tematik untuk anak dan keluarga di Four Points by Sheraton Surabaya Pakuwon Indah.

SURYA.co.id I SURABAYA – Four Points by Sheraton Surabaya Pakuwon Indah meluncurkan kamar hotel tematik yang menargetkan keluarga dan anak-anak.

Diklaim sebagai konsep yang pertama di Surabaya, kamar hotel tematik seluas 55 meter persegi ini dibuat dalam 6 tema unik yang berbeda dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas, seperti pintu penghubung yang memisahkan kamar untuk orang tua dari kamar anak-anak, mainan dan aktivitas hiburan di dalam kamar, berbagai amenities untuk anak-anak, hingga menu anak-anak yang dikurasi khusus.

“Four Points by Sheraton Surabaya Pakuwon Indah berkomitmen untuk memperkuat posisinya sebagai tempat pilihan home-away-from-home bagi setiap tamu, terutama karena kami melihat permintaan staycation yang semakin meningkat di kota ini. Kehadiran fasilitas dan kamar anak bertema unik ini memberikan pengalaman unik bagi keluarga. Dengan demikian, seluruh tamu hotel dapat menghabiskan waktu berkualitas di kamar tematik ini, lewat berbagai kegiatan yang menyenangkan bersama keluarga,” ujar Complex Director, Marketing Communication The Westin Surabaya dan Four Points by Sheraton Surabaya, Pakuwon Indah, Firman Indra Rusindriansyah. Rabu (1/12/31).

Dia menjelaskan, selama menginap, para tamu dapat memilih berbagai tema kamar, mulai dari Zoo Safari, Under the Sea, Dino Land, Kids Hero, Space Stars, dan Candy Land.

Tema-tema ini secara khusus dipilih untuk membangkitkan imajinasi anak-anak. Dengan demikian, setiap ruangan akan dipercantik dengan dekorasi dan suasana yang sesuai dengan tema-tema tersebut untuk membuat petualangan keluarga semakin hidup.

Setiap kamar juga dilengkapi dengan fasilitas anak-anak seperti tempat tidur dan linen warna-warni, program televisi sesuai usia, peralatan art and craft dan mewarnai, serta berbagai mainan, seperti puzzle, laying-layang, dan permainan anak Indonesia seperti congklak, ular tangga, monopoli, dan gasing.

Dengan area menginap yang terpisah namun tetap terkoneksi, para orang tua dapat bersantai dengan nyaman, sambil tetap meluangkan waktu untuk bermain bersama anak-anak mereka. Selain itu, para tamu juga dapat menikmati menu anak-anak yang dikurasi oleh chef, seperti Cheese Kiddos Burger, Chicken Fried Rice, Muffin-Tin Mac and Cheese, Supreme Pie Pizza, dan Mie Goreng Hijau.

Untuk para pecinta renang, tersedia kolam renang outdoor terbesar di Surabaya, dengan tiga konsep berbeda, antara lain Lap Pool, Lagoon Pool, dan Kids Pool, yang dapat dinikmati oleh seluruh tamu. Kolam-kolam renang yang luas ini terletak di lantai 6 dan buka selama 24 jam.

Dengan jarak 2 menit berjalan kaki, seluruh tamu dapat terhubung langsung ke pusat perbelanjaan terbesar di Indonesia, The Pakuwon Mall Surabaya.

Ditambah lagi, Four Points by Sheraton Surabaya Pakuwon Indah juga berlokasi di area yang sama dengan The Westin Hotel, sehingga seluruh anggota keluarga dapat menikmati fasilitas kebugaran untuk berolahraga, atau menikmati sesi live music di Sky Lounge.

Firman juga menambahkan, untuk fasilitas lain dari Four Points by Sheraton Surabaya, Pakuwon Indah antara lain Djaman Doeloe Resto and Bar yang menyajikan masakan khas Indonesia, dan restoran open space pertama di Surabaya, MonSoon Alfresco Dining.

"Untuk menjamin pengalaman menginap yang nyaman dan aman, Four Points by Sheraton Surabaya, Pakuwon Indah senantiasa mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah secara menyeluruh," pungkasnya.