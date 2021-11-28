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Lirik Sholawat Shallallahu Ala Muhammad Beserta Terjemahan, Pujian kepada Allah SWT dan Rasulullah

Berikut lirik sholawat Shallallahu Ala Muhammad dengan tulisan latin dan terjemahannya.

Penulis: Arum Puspita | Editor: Adrianus Adhi
zoom-inlihat foto Lirik Sholawat Shallallahu Ala Muhammad Beserta Terjemahan, Pujian kepada Allah SWT dan Rasulullah
SURYA.co.id
Ilustrasi 

SURYA.CO.ID - Berikut lirik sholawat Shallallahu Ala Muhammad dengan tulisan latin dan terjemahannya.

Sholawat Shallallahu Ala Muhammad berisi pujian kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW.

Berikut selengkapnya.

صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّد
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّد
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Sholallah ala muhammad
Shollallah alaihi wasallam
Shollallah ala muhammad
Waala alaihi wasallam

أَشْرَقَ الْبَـــدْرُ عَلَيْـــنَا
ِفَـــاخْــتَــفَتْ بَدْرُالتَّمَام
مِـــثْــلَ حُسْنِكْ مَا رَأَيْـــنَكَ
  فيليرو قيني وسيامي

Asyraqal albadru alayna
Wakhtafat badrut tamami
Mitslahus nikma roayna
Fil'iro qoyni wasyami

صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّد
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّد
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Sholallah ala muhammad
Shollallah alaihi wasallam
Shollallah ala muhammad
Waala alaihi wasallam

رَبِّ فَاجْعَلْ مُجْتـَمَعْـنَا
  غَايـَتـُهْ حـُـسْنُ الْخِـتَامِ
وَاعْطِنَا مَا قــَـدْ سَأَلــْنَا 
مِنْ عَـطَايَاكَ الْجِسَامِ

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SURYA.co.id
Lirik Sholawat
Allah SWT
Rasulullah SAW
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