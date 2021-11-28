Lirik Sholawat Shallallahu Ala Muhammad Beserta Terjemahan, Pujian kepada Allah SWT dan Rasulullah
Berikut lirik sholawat Shallallahu Ala Muhammad dengan tulisan latin dan terjemahannya.
Penulis: Arum Puspita | Editor: Adrianus Adhi
SURYA.CO.ID - Berikut lirik sholawat Shallallahu Ala Muhammad dengan tulisan latin dan terjemahannya.
Sholawat Shallallahu Ala Muhammad berisi pujian kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW.
Berikut selengkapnya.
صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّد
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّد
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
Sholallah ala muhammad
Shollallah alaihi wasallam
Shollallah ala muhammad
Waala alaihi wasallam
أَشْرَقَ الْبَـــدْرُ عَلَيْـــنَا
ِفَـــاخْــتَــفَتْ بَدْرُالتَّمَام
مِـــثْــلَ حُسْنِكْ مَا رَأَيْـــنَكَ
فيليرو قيني وسيامي
Asyraqal albadru alayna
Wakhtafat badrut tamami
Mitslahus nikma roayna
Fil'iro qoyni wasyami
صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّد
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّد
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
Sholallah ala muhammad
Shollallah alaihi wasallam
Shollallah ala muhammad
Waala alaihi wasallam
رَبِّ فَاجْعَلْ مُجْتـَمَعْـنَا
غَايـَتـُهْ حـُـسْنُ الْخِـتَامِ
وَاعْطِنَا مَا قــَـدْ سَأَلــْنَا
مِنْ عَـطَايَاكَ الْجِسَامِ
Shallallahu Ala Muhammad
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