Biodata Ernest Suami Nirina Zubir yang Dirawat di Rumah Sakit saat Istri Memperjuangkan Aset Ibunya

SURYA.CO.ID, JAKARTA - Berikut ini profil dan biodata Ernest Fardiyan Syarif alias Ernest Coklat, suami Nirina Zubir yang kini dirawat di rumah sakit,

Ernest Coklat terbaring sakit saat sang istri Nirina Zubir kini tengah memperjuangkan aset milik ibunya senilai Rp 17 miliar yang dikuasai mantan asisten rumah tangganya, Riri Khasmita.

Kabar sakitnya personil band Coklat ini diketahui dari video unggahan Instagram Nirina Zubir, Sabtu (20/11/2021).

Di video pertama tampak Nirina menjenguk sang ayah yang juga sakit.

Setelah itu dia menjenguk suaminya.

"Swamikuw juga masuk RS. Minta doa cepat pemulihan tuk @ernest_cokelat ya teman2," tulis Nirina di akun @nirinazubir_.

"Thank you for holding on ya swamikuw," imbuh Nirina.

Ernest terlihat tersenyum ke arah kamera, sementara di tangannya terlihat terpasang selang infus.

Nirina menulis kembali pesan penyemangat untuk dirinya sendiri saat ini yang sedang dihadapkan pada cobaan bertubi-tubi.

"Kuuat!! Kuaat!! Kuaaat!! Walau cobaan datang bertubi-tubi," tulis Nirina.