Jadwal Liga Inggris, Babak I Arsenal vs Watford 0-0, Everton vs Tottenham 0-0, LIVE SCTV Liverpool

SURYA.co.id I LONDON - Lima pertandingan Liga Inggris digelar Minggu (7/11/2021) malam ini. Tiga pertandingan masih berlangsung dan sedang turun minum.

Terdiri pertandingan Arsenal vs Watford, Everton vs Tottenham Hotspurs, dan Leed United vs Leicester City.

Laga Arsenal vs Watford hingga babak pertama berakhir, sekor masih 0 -0. Begitu juga Everton vs Tottenham Hotspurs 0-0.

Sedag pertandingann Leed United vs Leicester City, skor sementara 1 - 1. Gol tuan ruah Leed United dicetak Raphinda di menit 26. Sedang gol balasan Leicester City dicetak Barnes di menit 28 memanfaatkan umpan Soumar.

Pertandingan lain yang sedang bersiap digelar pukul 23:30 WIB antara Westham United vs Liverpool

Laga Westham United vs Liverpool disiarkan live SCTV. Juga bisa disaksikan lewat MOLA. Laporan pertandingan detik per detik bisa diikuti melalu live score.

Liverpool bersiap menjalani laga tandang melawan West Ham United. Duel West Ham United vs Liverpool malam ini, Minggu (7/11/2021) (AFP)

Westham United vs Liverpool

Secara head to head Liverpool sangat digdaya. Data livescore.com menunjukkan, dalam sembilan pertemuan terakhir sejak tahun 2017, Liverpool selalu menang.

Hanya satu kali laga Liverpool vs Westham United yang berakhir seri 1 - 1 dalam liga Inggris edisi 2019.

Dua pertemua terakhir paling bisa menjadi pegangan. Terjadi di Liga Inggris musim 2020/2021 lalu. Pada laga 31 Januari 2021, di kandang Westham United, Liverpool menang 1-3.

Sedang pada laga kandang, Liverpool menang dengan skor 2-1.

Jadwal Liga Inggris Malam ini, Minggu (7/11/2021)

21:00

Arsenal vs Watford

21:00

Everton vs Tottenham Hotspur

21:00

Leeds United vs Leicester City

23:30

West Ham United vs Liverpool