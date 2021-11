Jadwal Liga Inggris Malam Ini, SCTV Pukul 22.00, Westham vs Liverpool, H2H Liverpool Kelewat Kuat

SURYA.co.id I Berikut jadwal Liga Inggris pekan ke 11 Minggu (7/11/2021) malam ini.

Ada lima pertandingan yang digelar. Terdiri Brighton vs Newcastle United (00.30 sudah berlangsung tadi dini hari),

Everton vs Tottenham Hotspur, Leeds United vs Leicester City, Arsenal vs Watford, West Ham vs Liverpool.

Khusus pertandingan West Ham United vs Liverpool akan ditayangkan SCTV Pukul 23.30 WIB malam ini.

Tiga pertandingan lainnya bisa disaksikan Live MOLA TV. Juga bisa diikuti melalui laporan live scrore.

Link MOLA TV dan link live score tersedia di akhir artikel.

Westham vs Liverpool

Secara head to head Liverpool sangat digdaya. Data livescore.com menunjukkan, dalam sembilan pertemuan terakhir sejak tahun 2017, Liverpool selalu menang.

Hanya satu kali laga Liverpool vs Westham United yang berakhir seri 1 - 1 dalam liga Inggris edisi 2019.

Dua pertemua terakhir paling bisa menjadi pegangan. Terjadi di Liga Inggris musim 2020/2021 lalu. Pada laga 31 Januari 2021, di kandang Westham United, Liverpool menang 1-3.

Sedang pada laga kandang, Liverpool menang dengan skor 2-1.

>>>>>>LINK westham united vs Liverpool MOLA TV