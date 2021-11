Hasil Drawing M3 World Championship: Onic di Grup Neraka, RRQ Hoshi Reunian dengan Jamesss

Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Iksan Fauzi

SURYA.co.id, - Berikut Hasil Drawing M3 World Championship, Onic esports di grup neraka, RRQ Hoshi reuni dengan mantan pelatih, Sabtu (6/11/2021).

Turnamen M3 World Championship akan digelar mulai tanggal 6-19 Desember 2021 mendatang.

16 tim dari berbagai negara telah siap memperebutkan total hadiah sebesar 800.000 USD atau setara dengan Rp 11.5 Miliar.



Adapun pembagian grup dari 16 tim telah ditentukan.

Onic esports, jawara MPL ID Season 8 bakal masuk dalam grup neraka.

Baca juga: Jadwal MPLI Hari Ini 6 November 2021: Semifinal Blacklist vs RRQ Hoshi, Onic Lawan Alter Ego

Baca juga: Jadwal Liga Inggris Malam Ini: Derby Manchester Man United vs Man City, Chelsea vs Burnley LIVE SCTV

Sanz cs bakal satu grup dengan saudaranya yaitu Onic PH (Runner Up MPL PH Season 8), Todak (Runner Up MPL MY Season 8) dan Vivo KEYD (Runner up MPL Brazil Season 1).

Onic esports bakal perdana mengikuti M-Series usai dalam 2 series tak kebagian tiket.

Di M-Series perdananya ini, Onic esports sudah punya bekal berupa penampilan gemilang di MPL ID Season 8.

Onic esports tergabung dalam grup neraka di M3 World Championship (Youtube: MPL Indonesia)

Mengalahkan EVOS Legends dan RRQ Hoshi jelas merupakan kredit yang patut disematkan untuk tim berlogo landak itu.

Namun hadangan dari Onic PH jelas tak bisa diremehkan.