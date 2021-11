Hasil MPLI: RBG Tundukkan NXP EVOS, Todak Tersingkir, Onic PH Bakal Tantang RRQ Hoshi

Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Adrianus Adhi

SURYA.co.id, - Berikut Hasil MPLI Hari Kedua, RBG Tundukkan NXP EVOS, Todak tersingkir, ONIC PH Bakal tantang RRQ Hoshi.

Hari kedua MPL Invitational atau MPLI berlangsung dengan sejumlah kejutan.

Di laga pembuka, runner up MPL MY Season 8 yaitu Todak harus disingkirkan oleh tim debutan dari Kamboja yaitu See You Soon.

Ciku Cs harus tunduk dengan skor 2-1 di laga tersebut.

See You Soon memang bukan tim yang patut diremehkan, menyandang gelar juara MPL KH Season 1, tim berlogo burung hantu itu menunjukkan bahwa mereka bakal menjadi kuda hitam di MPLI kali ini.

Hasil MPLI Hari Kedua (One Esports)

Lolosnya See You Soon ini diikuti oleh RSG PH yang berhasil memenangkan pertempuran saudara.

Demonkite cs berhasil menundukkan RSG SG dengan skor 2-0 tanpa balas.

Permainan dominan yang ditunjukkan oleh RSG PH seakan tak terbendung dan mampu menundukkan perwakilan Singapura itu.

Di pertandingan ketiga, duel dua tim kuat asal Filipina berlangsung.