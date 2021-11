SIG Berikan Beasiswa kepada Delapan Mahasiswa Berprestasi ITS Surabaya

General Manager of CSR Edy Saraya simbolis menyerahkan beasiswa secara virtual kepada mahasiswa ITS Surabaya, Ridha Agustina.

SURYA.co.id | SURABAYA - PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) melalui program SIG Cerdas memberikan beasiswa kepada 8 mahasiswa berprestasi Institut Teknologi Sepuluh November (ITS)Surabaya.

Penyerahan beasiswa erja sama dengan Yayasan Karya Salemba Empat (KSE) itu dilakukan simbolis melalui acara “Simbolisasi Program Beasiswa” yang dilakukan secara online.

Selain Penyerahan beasiswa juga dilakukan webinar dengan tema “Leadership and Communication”.

Kegiatan ini diikuti 100 mahasiswa dari 35 perguruan tinggi di Indonesia pada Selasa (2/11/2021) di Jakarta.

Webinar menghadirkan narasumber General Manager of CSR SIG, Edy Saraya, General Manager Financial and Analysis SIG, Arini Kasmira dan Advisor of Sales SIG, Sigit Wahono.

General Manager of CSR SIG, Edy Saraya mengatakan, pendidikan merupakan hak dasar dari nilai kehidupan manusia, dalam rangka peningkatan kualitas SDM generasi muda. SIG sebagai agen perubahan sosial ikut serta mendukung program pemerintah yaitu Sustainable Social Development Goals (SDGS) melalui peningkatan kualitas pendidikan.

“SIG berharap melalui program beasiswa ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan menghasilkan lulusan yang memiliki integeritas berwawasan kebangsaan, cinta tanah air serta mempunyai kompetensi untuk menjadi pemimpin di masa depan.

Hal itu selaras dengan tujauan SIG, untuk menjadikan generasi muda tidak hanya sebagai agent of change tetapi agent of producer yang mampu menciptakan perubahan yang nyata bagi Indonesia,” jelas Edy.

Sementara itu Sekretaris KSE, Kennyarso F Soejatman mengungkapkan, melalui kegiatan ini para penerima beasiswa mendapat kesempatan emas untuk beinteraksi dengan perusahaan terkemuka di Indonesia yaitu PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan perusahaan persemenan nomor satu di Asia Tenggara.

Menurutnya, sejak 20 tahun berdiri, KSE telah membiayai lebih dari 20.000 mahasiswa dari 34 perguruan tinggi di Indonesia. Dalam kurun waktu yang sama, SIG telah berhasil berkembang luar biasa.

“Semoga ini bisa menjadi pengalaman dan bekal ilmu yang bermanfaat bagi para penerima beasiswa,” ujarnya.

Pemberian beasiswa ini disambut baik oleh salah satu penerima beasiswa, Ridha Agustina Kholifatun Nisa, mahasiswi Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (ITS).

Menurutnya pemberian beasiswa dari SIG sangat membantu bagi para mahasiswa.

“Terima kasih atas beasiswa yang diberikan oleh SIG bersama KSI, beasiswa ini membantu dan bermanfaat bagi kami para penerima, semoga sukses selalu dan lebih dikenal untuk SIG” ungkap Ridha Agustina, salah satu penerima beasiswa.