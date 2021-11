Jadwal Siaran Liga Champions, Match day 4, LIVE SCTV Pukul 00.45 WIB, Link Live Streaming

SURYA.co.id I Berikut jadwal Liga Champions Matchday 4 yang akan digelar Rabu-Kamis (3-4/11/2021) dini hari waktu Indonesia.

Jadwal Liga Champions hari Rabu (3/11/2021) menyuguhkan duel Grup E Bayern Munich vs Benfica dan Dynamo Kyiv vs Barcelona, lalu Grup F duel Atalanta vs Manchester United dan Villarreal Young Boys.

GRUP G mempetemukan Wolfsburg vs FC Salzburg dan Sevilla vs Lille. sedang pertandingan grup H mempertemukan Malmo FF vs Chelsea dan Juventus vs Zenit St. Petersburg

Empat laga rencananya akan disiarkan langsung SCTV Pukul 00.45 WIB dan Pukul 03.00 WIB. Terdiri:

Rabu, 3 November 2021

00.45 WIB - Malmo Vs Chelsea

03.00 WIB - Atalanta vs Manchester United

Kamis, 4 November 2021

00.45 WIB - Real Madrid Vs Shakhtar Donetsk

03.00 WIB - Liverpool vs Atletico Madrid

Catatan: Pertandingan tim yang disiarkan SCTV masih mungkin berubah.

Semua pertandinbgan Liga Champions 2021-2022 bisa disaksikan LIVE beIN Sport dan Live Streaming vidio com. Juga bisa diikuti melalui laporan Live Streaming Vidio.com.

Jadwal pertandingan masing-masing grup Liga Champions, Match day 4 tersedia di akhir artikel.

Link live streaming Liga Champions dan Link live streaming tersedia di akhir artikel.

>>>>>Link Live Streaming Liga Champions

>>>>>Link live score liga champions