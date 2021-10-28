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Lirik Sholawat

Lirik Maulidu Ahmad versi Syahla dan Nissa Sabyan Lengkap Arab dan Terjemahan

maulidu ahmad thohal hadi Faidhun min nurirrohman Atsnarrohmanu ‘alaihi fî Muhkami ayatil quran.

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Iksan Fauzi
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SURYA.CO.ID
Lirik Maulidu Ahmad 

SURYA.CO.ID - Berikut lirik Maulidu Ahmad versi Syahla dan Nissa Sabyan.

Lagu Maulidu Ahmad bermakna tentang pujian kepada Nabi Muhammad SAW.

Liriknya Maulidu Ahmad Thohal Hadi artinya Kelahiran Ahmad Thoha Al-Hadi (Muhammad) banjir cahaya Yang Penyayang.

Simak lirik arab, latin dan arti selengkapnya:

Maulidu Ahmad

مَوْلِدُ أَحْمَدْ طَهَ الْهَادِيْ
Maulidu Ahmad Thôhâl hâdî

فَيْضٌ مِنْ نُوْرِ الرَّحْمَنْ
Faidhun min nûrir-rohmân

أَثْنَى الرَّحْمَنُ عَلَيْهِ فِيْ
Atsnâr-rohmânu ‘alaihi fî

مُحْكَمِ آيَاتِ الْقُرْآنْ
Muhkami âyâtil qurãn

مَوْلِدُ أَحْمَدْ طَهَ الْهَادِيْ
Maulidu Ahmad Thôhâl hâdî

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maulidu ahmad thohal hadi
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