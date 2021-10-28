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Lirik Maulidu Ahmad versi Syahla dan Nissa Sabyan Lengkap Arab dan Terjemahan
maulidu ahmad thohal hadi Faidhun min nurirrohman Atsnarrohmanu ‘alaihi fî Muhkami ayatil quran.
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Iksan Fauzi
SURYA.CO.ID
Lirik Maulidu Ahmad
SURYA.CO.ID - Berikut lirik Maulidu Ahmad versi Syahla dan Nissa Sabyan.
Lagu Maulidu Ahmad bermakna tentang pujian kepada Nabi Muhammad SAW.
Liriknya Maulidu Ahmad Thohal Hadi artinya Kelahiran Ahmad Thoha Al-Hadi (Muhammad) banjir cahaya Yang Penyayang.
Simak lirik arab, latin dan arti selengkapnya:
Maulidu Ahmad
مَوْلِدُ أَحْمَدْ طَهَ الْهَادِيْ
Maulidu Ahmad Thôhâl hâdî
فَيْضٌ مِنْ نُوْرِ الرَّحْمَنْ
Faidhun min nûrir-rohmân
أَثْنَى الرَّحْمَنُ عَلَيْهِ فِيْ
Atsnâr-rohmânu ‘alaihi fî
مُحْكَمِ آيَاتِ الْقُرْآنْ
Muhkami âyâtil qurãn
مَوْلِدُ أَحْمَدْ طَهَ الْهَادِيْ
Maulidu Ahmad Thôhâl hâdî
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