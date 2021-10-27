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Lirik Qomarun - Nissa Sabyan Lengkap Arab, Latin dan Artinya
Qamarun Sindan Nabi Qamarun, Wajamil Sidnan Nabi Wajamil Wakafful Mustafa Kalwardi Nadi Allah.
Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah
SURYA.CO.ID
Lirik Qomarun Lengkap Terjemahan
SURYA.CO ID - Berikut lirik lagu Qomarun yang dinyanyikan Nissa Sabyan.
Lirik Qomarun bermakna tentang pujian kepada Nabi Muhammad SAW.
Simak lirik arab, latin dan terjemahan selengkapnya.
Qomarun
قَمَرٌ قَمَرٌ قَمَرٌ سِيدْنَا النِّبِى قَمَرٌ
Qamarun Qamarun Qamarun Sindan Nabi Qamarun
وَجَمِيلْ وَجَمِيلْ وَجَمِيلْ سِيدْنَا النِّبْى وَجَمِيلْ
Wajamil Wajamil Wajamil Sidnan Nabi Wajamil
وَكَفُّ الْمُصْطًفَى كَالْوَرْدِي نَادِى اللهُ اللهُ
Wakafful Mustafa Kalwardi Nadi Allah Allah
وَعِطْرُهَ يَبْقَى اِذَا مَسَّتْ أَيَادِي اللهُ اللهُ
Wa Itruhahyabqa iza Massat ayadi Allah Allah
وَعَمَّ نَوَالُهَا كُلَّ الْعَبَادِ
Wamma nawaluha Kullal Ibadi
حَبِيْبُ اللهِ يَاخَيْرَلْبَرَايَا
Habibullahiya khoirol Baro yaa
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Qomarun Sidnan Nabi
Wajamil
wakafful mustofa kalwardi nadi
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Nissa Sabyan
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