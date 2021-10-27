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Lirik Sholawat

Lirik Qomarun - Nissa Sabyan Lengkap Arab, Latin dan Artinya

Qamarun Sindan Nabi Qamarun, Wajamil Sidnan Nabi Wajamil Wakafful Mustafa Kalwardi Nadi Allah.

Penulis: Pipit Maulidiya | Editor: Musahadah
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SURYA.CO.ID
Lirik Qomarun Lengkap Terjemahan 

SURYA.CO ID - Berikut lirik lagu Qomarun yang dinyanyikan Nissa Sabyan.

Lirik Qomarun bermakna tentang pujian kepada Nabi Muhammad SAW.

Simak lirik arab, latin dan terjemahan selengkapnya.

Qomarun

قَمَرٌ قَمَرٌ قَمَرٌ سِيدْنَا النِّبِى قَمَرٌ
Qamarun Qamarun Qamarun Sindan Nabi Qamarun

وَجَمِيلْ وَجَمِيلْ وَجَمِيلْ سِيدْنَا النِّبْى وَجَمِيلْ
Wajamil Wajamil Wajamil Sidnan Nabi Wajamil

وَكَفُّ الْمُصْطًفَى كَالْوَرْدِي نَادِى اللهُ اللهُ
Wakafful Mustafa Kalwardi Nadi Allah Allah

وَعِطْرُهَ يَبْقَى اِذَا مَسَّتْ أَيَادِي اللهُ اللهُ
Wa Itruhahyabqa iza Massat ayadi Allah Allah

وَعَمَّ نَوَالُهَا كُلَّ الْعَبَادِ
Wamma nawaluha Kullal Ibadi

حَبِيْبُ اللهِ يَاخَيْرَلْبَرَايَا
Habibullahiya khoirol Baro yaa

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Tags
Qomarun
sholawat
Qomarun Sidnan Nabi
Wajamil
wakafful mustofa kalwardi nadi
SURYA.co.id
surabaya.tribunnews.com
Nissa Sabyan
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