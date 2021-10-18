Lirik Sholawat Shallallahu Ala Muhammad Beserta Latin dan Terjemahan, Pujian Allah SWT & Nabi SAW
Berikut lirik sholawat Shallallahu Ala Muhammad lengkap tulisan latin dan terjemahan bahasa Indonesia.
Penulis: Arum Puspita | Editor: Musahadah
SURYA.CO.ID - Berikut lirik sholawat Shallallahu Ala Muhammad lengkap tulisan latin dan terjemahan bahasa Indonesia.
Sholawat Shallallahu Ala Muhammad merupakan senandung pujian kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW.
Berikut selengkapnya.
صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّد
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّد
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
Sholallah ala muhammad
Shollallah alaihi wasallam
Shollallah ala muhammad
Waala alaihi wasallam
أَشْرَقَ الْبَـــدْرُ عَلَيْـــنَا
ِفَـــاخْــتَــفَتْ بَدْرُالتَّمَام
مِـــثْــلَ حُسْنِكْ مَا رَأَيْـــنَكَ
فيليرو قيني وسيامي
Asyraqal albadru alayna
Wakhtafat badrut tamami
Mitslahus nikma roayna
Fil'iro qoyni wasyami
صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّد
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّد
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
Sholallah ala muhammad
Shollallah alaihi wasallam
Shollallah ala muhammad
Waala alaihi wasallam
رَبِّ فَاجْعَلْ مُجْتـَمَعْـنَا
غَايـَتـُهْ حـُـسْنُ الْخِـتَامِ
وَاعْطِنَا مَا قــَـدْ سَأَلــْنَا
مِنْ عَـطَايَاكَ الْجِسَامِ
Lirik Sholawat
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Shallallahu Ala Muhammad
surabaya.tribunnews.com
senandung pujian Allah SWT dan Nabi SAW
Lirik Sholawat Shallallahu Ala Muhammad
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