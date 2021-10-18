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Lirik Sholawat Shallallahu Ala Muhammad Beserta Latin dan Terjemahan, Pujian Allah SWT & Nabi SAW

Berikut lirik sholawat Shallallahu Ala Muhammad lengkap tulisan latin dan terjemahan bahasa Indonesia.

Penulis: Arum Puspita | Editor: Musahadah
zoom-inlihat foto Lirik Sholawat Shallallahu Ala Muhammad Beserta Latin dan Terjemahan, Pujian Allah SWT & Nabi SAW
SURYA.CO.ID
Ilustrasi - Lirik Sholawat Allahumma Sholli Ala Muhammad latin dan terjemahan 

SURYA.CO.ID - Berikut lirik sholawat Shallallahu Ala Muhammad lengkap tulisan latin dan terjemahan bahasa Indonesia.

Sholawat Shallallahu Ala Muhammad merupakan senandung pujian kepada Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW.

Berikut selengkapnya.

صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّد
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّد
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Sholallah ala muhammad
Shollallah alaihi wasallam
Shollallah ala muhammad
Waala alaihi wasallam

أَشْرَقَ الْبَـــدْرُ عَلَيْـــنَا
ِفَـــاخْــتَــفَتْ بَدْرُالتَّمَام
مِـــثْــلَ حُسْنِكْ مَا رَأَيْـــنَكَ
  فيليرو قيني وسيامي

Asyraqal albadru alayna
Wakhtafat badrut tamami
Mitslahus nikma roayna
Fil'iro qoyni wasyami

صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّد
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّد
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Sholallah ala muhammad
Shollallah alaihi wasallam
Shollallah ala muhammad
Waala alaihi wasallam

رَبِّ فَاجْعَلْ مُجْتـَمَعْـنَا
  غَايـَتـُهْ حـُـسْنُ الْخِـتَامِ
وَاعْطِنَا مَا قــَـدْ سَأَلــْنَا 
مِنْ عَـطَايَاكَ الْجِسَامِ

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Lirik Sholawat
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Shallallahu Ala Muhammad
surabaya.tribunnews.com
senandung pujian Allah SWT dan Nabi SAW
Lirik Sholawat Shallallahu Ala Muhammad
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