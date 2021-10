Live Streaming Final Thomas Cup 2020 dan Prediksi Pemain Badminton Indonesia vs China

Link Live Streaming Indonesia vs China di Final Thomas Cup 2020

Penulis: Abdullah Faqih | Editor: Adrianus Adhi

SURYA.co.id, - Berikut link live streaming dan Prediksi Susunan Pemain Thomas Cup 2020 babak final antara Indonesia vs China, all out demi pulangkan gelar juara, Minggu (17/10/2021).

Indonesia akhirnya berkesempatan untuk memulangkan gelar Thomas Cup setelah memastikan tiket ke babak final.

Pada babak final kali ini, Indonesia bakal bertemu tim kuat yaitu China di Ceres Arena, Aarhus, Denmark, jam 18.00 WIB.

*link live streaming ada di akhir artikel

Sebelumnya, Indonesia Indonesia berhasil mengalahkan tim tuan rumah yaitu Denmark dengan skor 3-1.

Tiga kemenangan Indonesia ditorehkan lewat Jonathan Christie, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo dan Fajar Alfian/M Rian Adianto.

Jonathan Christie harus mati-matian untuk mendapatkan poin saat melawan Anders Antonsen, Sabtu (16/10/2021) (RAPHAEL SACHETAT/BADMINTON PHOTO)

Pertandingan sengit menghiasi kemenangan Indonesia, terutama saat Jonathan Christie yang harus menjalani pertandingan selama 100 menit.

Pada pertandingan babak final ini, para pemain tentu akan dituntut tampil all out.

Ini melihat ambisi Indonesia untuk memulangkan piala Thomas Cup yang terakhir kali diraih pada tahun 2002 silam.