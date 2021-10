Happy Family School Gelar HFS Campus Expo 2021, Gandeng 15 Perguruan Tinggi di Dalam dan Luar Negeri

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Happy Family School menggelar 'HFS Campus Expo 2021' yang digelar secara daring pada tanggal 4-8 Oktober 2021. Kegiatan itu bertujuan untuk memfasilitasi para siswa untuk memperoleh informasi studi lanjut yang tepat, lengkap dan akurat.

Dalam acara tersebut, HFS bekerja sama dengan 15 Lembaga Pendidikan rekanan, yakni: Universitas Kristen Petra, Universitas Surabaya, Universitas Ciputra, Calvin Institute of Technology, Universitas Katolik Widya Mandala, Universitas Pelita Harapan, Binus University, Podomoro University, Ottimo International, The Sages Institute, Lasalle College of the Arts, HAN University of Applied Sciences, Alfalink Overseas Study and English Course, Universal International Education Consultant, Wina Education.

Selama acara, tiap sekolah itu diberi kesempatan 30 menit untuk menyampaikan informasi tentang pilihan program studi yang menjawab kebutuhan/tren di masa depan, program studi kekhasan dari masing-masing perguruan tinggi, lama dan biaya studi, fasilitas pendukung, program beasiswa, akomodasi, komunitas, biaya hidup hingga ruang konsultasi dengan masing-masing lembaga pendidikan tinggi.

Untuk diketahui, 'Raise up a divine generation' merupakan tujuan dari pendidikan yang dilakukan di Happy Family School, d imana setiap siswa dibekali secara holistik baik dari segi pengetahuan, ketrampilan dan juga karakter.

Oleh karena itu, dibutuhkan informasi dari perguruan tinggi yang berkualitas sebagai lembaga studi lanjut bagi para siswa setelah mereka menyelesaikan jenjang pendidikan sekolah menengah atas di Happy Family School. (*)